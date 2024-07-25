Космический сосед-гигант: Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил уникальную экзопланету рядом с Землей

По своему весу она превосходит Юпитер в шесть раз.

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба (JWST) сделал прямой снимок новой планеты, которая оказалась холодным газовым гигантом в системе Эпсилон Индейца, расположенной всего в 12 световых годах от Земли.

Этот супер-Юпитер расположен на расстоянии, которое в 20-40 раз превышает расстояние между Землей и Солнцем. Звезда Эпсилон Индейца A, вокруг которой вращается планета, является оранжевым карликом, меньше и холоднее Солнца. Поэтому температура на поверхности планеты, которую назвали Эпсилон Индейца Ab, составляет примерно 0°C, что значительно холоднее раскаленных «горячих Юпитеров», которые часто встречаются в экзопланетных исследованиях.

Наблюдения стали возможными благодаря уникальным возможностям JWST. Поскольку система расположена всего в 12 световых годах от нас, она стала идеальным объектом для прямого наблюдения. Однако яркость звезды могла помешать обнаружению планеты. Для решения этой проблемы ученые использовали Mid-Infrared Instrument (MIRI) с коронографом — инструментом, который создает искусственное затмение звезды, давая увидеть то, что иначе было бы скрыто ее сиянием.

Элизабет Мэттьюс (Elisabeth Matthews), ведущий автор исследования из Института астрономии Макса Планка (MPIA), отметила:

«Мы были в восторге, когда поняли, что зафиксировали изображение новой планеты. К нашему удивлению, яркое пятно, которое появилось на снимках MIRI, не соответствовало ожидаемому положению планеты. Предыдущие исследования правильно идентифицировали планету в этой системе, но недооценили массу этого газового гиганта и его орбитальное расстояние».

Ученые тщательно проверили, действительно ли обнаруженный сигнал принадлежит планете, а не более отдаленному фоновому объекту. Лейндерт Бугаард (Leindert Boogaard), соавтор исследования, подтвердил, что вероятность того, что сигнал происходит от внегалактического источника, очень низкая.

Сейчас ученые предполагают, что в атмосфере планеты присутствуют углеродные молекулы, такие как метан и углекислый газ, или же облака. Дальнейшие наблюдения с помощью JWST позволят получить более подробную информацию о климате и химическом составе планеты.

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Томас Хеннинг (Thomas Henning), соавтор исследования, выразил надежду на проведение спектрального анализа планеты, чтобы получить более подробную информацию о ее атмосфере. Мэттьюс добавила, что в будущем планируют наблюдения за другими ближайшими планетарными системами для поиска холодных газовых гигантов, которые могли избежать обнаружения ранее.

Научная статья, в которой обсуждаются результаты исследования, опубликована в журнале Nature.

Источник: Iflscience