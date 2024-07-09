Новый дом человечества? Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил потенциально пригодную для жизни планету

Исследователи, анализируя данные телескопа Джеймса Уэбба, определили, что экзопланета LHS 1140 b может быть ледяным водным миром. Интересно, что она потенциально способна поддерживать атмосферу, похожую на земную, и даже жизнь.

Планета, которую ранее считали мини-Нептуном, расположена примерно в 48 световых годах от Земли. Она вращается вокруг красного карлика в зоне, пригодной для жизни. Новые данные телескопа Джеймса Вебба (JWST) свидетельствуют, что LHS 1140 b — это, вероятнее всего, каменистая или ледяная «супер-Земля», богатая водой. Это делает ее еще лучшим кандидатом для поиска внеземной жизни, чем считали ранее.

Райан МакДональд, научный сотрудник NASA, отметил: «Впервые мы увидели намек на атмосферу на каменистой или богатой льдом экзопланете в зоне, пригодной для жизни. Обнаружение атмосфер на малых, каменистых мирах — главная цель JWST, но эти сигналы гораздо сложнее увидеть, чем атмосферы гигантских планет».

LHS 1140 b, открытый в 2017 году, имеет массу, превышающую земную в шесть раз. Она уже заинтересовала ученых из-за близости к Солнечной системе. Последние находки только усиливают ажиотаж.

«Из всех известных на сегодня экзопланет с умеренным климатом, LHS 1140 b вполне может быть нашим лучшим шансом однажды косвенно подтвердить наличие жидкой воды на поверхности чужого мира за пределами нашей Солнечной системы», — заявил главный автор исследования и докторант Монреальского университета Шарль Кадье. «Это стало бы важной вехой в поиске потенциально пригодных для жизни экзопланет».

Хотя еще рано делать окончательные выводы, наблюдения указывают, что от 10 до 20 процентов массы планеты может состоять из воды. Это означает, что она может быть огромным снежком или комом льда с подповерхностным океаном. Анализ исследователей также предполагает, что ее атмосфера может быть богатой азотом. В таком случае на поверхности экзопланеты мог бы существовать океан диаметром 4000 километров с температурой воды примерно 20 °C.

МакДональд добавляет: «Хотя нам нужно больше наблюдений JWST для подтверждения атмосферы, богатой азотом, и поиска других газов, это очень многообещающее начало».

Стоит отметить, что LHS 1140 b не единственная в своих увлекательных характеристиках. Есть также ряд других экзопланет в пригодной для жизни зоне, которые привлекают ученых. Самыми очевидными, пожалуй, являются семь планет системы TRAPPIST-1, планетарный ряд, который выглядит очень похожим на структуру нашей Солнечной системы.

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Источник: Space.com, Futurism.com