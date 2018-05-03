Koss выпустила беспроводную версию портативных наушников Porta Pro Wireless с Bluetooth 4.1 (apt-X) и автономностью 12 часов

В свое время портативные наушники Koss Porta Pro считались одним из самых удачных решений для прослушивания музыки на ходу. Владельцев смартфонов и MP3-плееров привлекала легкая складная конструкция, металлическое оголовье и конечно же достаточно высокое для моделей такого класса качество звучания.

Первая версия наушников Koss Porta Pro была выпущена 34 года назад — в далеком 1984 году, но с тех пор несколько раз обновлялась. В этот раз компания Koss решила наконец лишить легендарную модель провода, чтобы ее можно было без проблем и переходников использовать ее с современными флагманскими смартфонами без стандартного аудиопорта.

Наушники Koss Porta Pro Wireless выполнены в том же хорошо знакомом дизайне со складным металлическим оголовьем и синими вставками на накладных динамиках открытого типа. Они получили со встроенным микрофоном и пультом управления (Play/Pause, Start/Stop, Volume, Answer/End) поддерживают Bluetooth 4.1 (apt-X) и обеспечивают до 12 часов музыки на одном заряде встроенных перезаряжаемых батарей. Частотный диапазон составляет от 15 Гц до 25 кГц, чувствительность — 111 дБ.

В комплект поставки Koss Porta Pro Wireless входит жесткий фирменный чехол Porta Pro Hard Case, стоимость наушников в США составляет $79,99, что на $20 дороже классической версии Koss Porta Pro. Модель уже доступна в продаже в США, также наверняка ее вскоре можно будет увидеть на полках украинских интернет-магазинов.

Источник: Koss