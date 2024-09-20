Криптобиржу BingX взломали и украли $43 млн — вывод средств заблокирован

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

Ночью 20 сентября горячий кошелек Цифровое хранилище, которое подключено к интернету. криптобиржи BingX подвергся атаке хакеров. По официальным данным, злоумышленники успели вывести небольшую часть средств. А пострадавшим пользователям обещали компенсировать любые потери.

В настоящее время вывод активов заблокирован. Его обещали возобновить в течение ближайших 24 часов. Об этом в своем X сообщила Вивьен Лин, директор по продуктам (CPO) компании BingX.

«В 4 утра 20 сентября по сингапурскому времени наша техническая команда обнаружила аномальный сетевой доступ, подозревая хакерскую атаку на горячий кошелек BingX. Мы немедленно приступили к реализации экстренного плана, включая срочный перевод активов и временную приостановку вывода средств. Было потеряно незначительное количество активов», — говорится в сообщении.

Кроме того, начато временное техническое обслуживание системы кошельков, поэтому возможны задержки с зачислением депозитов и обработкой снятия средств во время этого процесса.

Вместе с тем, аналитика компании по кибербезопасности PeckShield свидетельствует о том, что с биржи было похищено почти $43 млн несколькими траншами, включая эфир на сумму $13,25 млн, BNB на сумму $2,3 млн и USDT на сумму $4,4 млн.

Кроме стейблкоинов, хакеры похитили более 360 различных видов альткоинов. Данные Etherscan показывают, что большую часть украденной у BingX криптовалюты затем обменяли на ETH и BNB на децентрализованных биржах, таких как Uniswap и Kyberswap.

Кстати, в полночь (по Киеву) на X пройдет AMA-сессия с Лин, во время которой она предоставит ответы на различные вопросы, включая подробности инцидента.

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Источник: Etherscan, PeckShield, BingX

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

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