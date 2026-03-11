Снова вооруженное нападение на криптоинвестора: он потерял $24 млн в криптовалюте и уходит из индустрии

Криптоинвестор под псевдонимом Sillytuna сообщил, что стал жертвой насильственного вымогательства, в результате которого потерял криптовалюту на десятки миллионов долларов. По оценкам аналитиков блокчейна, с его кошелька было выведено примерно $23,6 млн в стейблкоинах.





О нападении сам пострадавший написал в соцсетях. По его словам, преступление сопровождалось похищением, физическим насилием и прямыми угрозами. Впрочем, какой именно вид насилия был применен — инвестор не сообщил. Зато заявил, что решил покинуть криптоиндустрию.

«Была применена сила, оружие, похищение и угрозы изнасилованием… полиция привлечена. И теперь я точно ухожу из крипты…», — отметил он. В другом сообщении Sillytuna добавил: «Все еще есть конечности, фух».

Аналитическая платформа Lookonchain сообщила, что с адреса инвестора было переведено 23,6 млн aEthUSDC. После получения средств злоумышленник сразу начал менять структуру активов и перемещать их между различными сетями и протоколами. По данным исследователей, основную часть суммы уже обменяли примерно на $20,34 млн в DAI. Остальные средства были направлены через межсетевой мост в экосистему Arbitrum, что, вероятно, является частью дальнейшей схемы перемещения активов.

«Злоумышленник уже конвертировал большую часть средств в 20,34 млн DAI, тогда как меньшую часть переводят в Arbitrum, а затем депонируют в Hyperliquid для покупки XMR», — отметили аналитики Lookonchain.

В компании по кибербезопасности PeckShield подтвердили потерю средств и уточнили, что значительная часть активов в настоящее время сосредоточенный на двух промежуточных адресах, которые контролирует нападающий. По оценкам экспертов, примерно $20 млн в DAI распределены между двумя кошельками — примерно по $10 млн на каждом. Эти средства пока не проходили через сервисы смешивания. Аналитики также заметили, что небольшие суммы уже начали переводить через Arbitrum, что может свидетельствовать о подготовке к дальнейшему этапу отмывания. Вероятным финальным шагом может стать обмен активов на Monero (XMR) — криптовалюту с повышенным уровнем приватности, где отследить движение средств значительно сложнее.

Участник обсуждения в соцсети X под ником 0xCarlos отметилчто движение средств выглядит как многоуровневая схема запутывания транзакций. По его мнению, каждый этап — от конвертации активов до перехода между сетями — усложняет работу блокчейн-аналитиков и снижает шансы на возврат средств. В то же время наибольшее беспокойство в криптосообществе вызвали именно сообщения о физическом давлении на владельца активов. Подобные атаки все чаще называют новой формой преступлений против криптоинвесторов.

Такие случаи уже случались ранее. В 2021 году в Нидерландах похитили 39-летнего трейдера и несколько дней удерживали его в доме, требуя доступ к криптокошелькам. Злоумышленники даже снимали видео с угрозами и отправляли их его знакомым, но полиция в конце концов освободила мужчину во время спецоперации. Во Франции в 2023 году группа нападавших проникла в дом криптоинвестора и заставила его разблокировать аппаратный кошелек Ledger. По данным местных СМИ, жертву избивали и угрожали оружием, пока она не подтвердила транзакции на значительную сумму. Еще один случай произошел в США в 2024 году, когда вооруженные преступники ворвались в дом криптотрейдера, ища его seed-фразу. Нападавшие переворачивали дом и требовали доступ к кошелькам, убежденные, что там хранятся миллионы долларов в криптовалюте.

Источник: Х