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Киберпреступники, притворяясь «Укртелекомом», шпионили за органами государственной власти Украины

Киберпреступники, притворяясь «Укртелекомом», шпионили за органами государственной власти Украины

Электронные письма, якобы отправленные от имени «Укртелекома», содержали файлы, которые запускали в действие шпионскую программу, сообщает Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA.

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На компьютеры сотрудников органов государственной власти Украины поступали электронные письма с темой «Судебная претензия по Вашему лицевому счету # 7192206443063763 от: 06.02.2023» и приложением в виде RAR-архива «судебное письмо, информация о задолженности.rar». В приложении содержался текстовый документ и еще один архив, защищенный паролем со встроенным файлом «судебное письмо, информация по задолженности.pdf.exe», размером более 600 МБ.

Кіберзлочинці, прикидаючись “Укртелекомом”, шпигували за органами влади України

При запуске файла на компьютере устанавливалась Remcos — программа для удаленного контроля и наблюдения от компании BreakingSecurity. Обычно ее используют для легитимного удаленного администрирования, однако в этом случае хакеры планировали таким образом шпионить за компьютерами жертв.

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«Выявленная активность отслеживается по идентификатору UAC-0050 по меньшей мере с 2020 года. Предыдущие кибератаки осуществлялись с применением программы для удаленного администрирования RemoteUtilities. Исходя из функционала программ и из того, что объектами кибератак обычно являются органы государственной власти Украины, считается, что атака осуществляется с целью шпионажа», — говорят в CERT-UA.

Ранее киберпреступники уже пытались похищать данные, маскируясь под МИД Украины, а также ГСЧС (используя тему иранских дронов-камикадзе Shahed-136). В октябре-ноябре 2022 года подобные письма также поступали якобы от Госспецсвязи, пресс-службы Генштаба ВСУ, Службы безопасности Украины и от CERT-UA.

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