Новости Украина 02.06.2023 в 15:54

«Киевстар» обновил контрактные тарифы LOVE UA — теперь от 175 грн/мес до 500 грн/мес, и закрывает неактуальные планы с предыдущих линеек

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Володимир Скрипін

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

«Киевстар» продолжает упорядочивать и оптимизировать тарифы — 16 мая крупнейший украинский оператор мобильной связи обновил тарифы подписки LOVE UA, попутно повысив цены, а 1 июня «патриотическая» линейка LOVE UA расширилась новыми предложениями для контрактных и бизнес-абонентов.

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Новая линейка LOVE UA включает в себя 5 тарифов для контрактных абонентов и 3 предложения для бизнес-клиентов:

  • для контрактной формы обслуживания «LOVE UA Світло. Контракт», «LOVE UA Пісня. Контракт», «LOVE UA Сила. Контракт», «LOVE UA Рух. Контракт», «LOVE UA Успіх.Контракт»;
  • для корпоративного сегмента — «LOVE UA Світло. Бізнес», «LOVE UA Пісня. Бізнес», «LOVE UA Сила. Бізнес».

Обновленные тарифы для контрактных абонентов отличаются лучшим наполнением — больше минут для звонков на другие сети и/или дополнительные гигабайты интернета, в том числе в роуминге (услуга «Роуминг як вдома»). Диапазон цен — от 175 грн/месяц (LOVE UA Світло Контракт) до 500 грн/месяц (LOVE UA Успіх Контракт). Для большего удобства мы свели информацию о ключевых условиях этих тарифов в таблицу ниже:

Тариф LOVE UA Світло Контракт LOVE UA Пісня Контракт LOVE UA Сила Контракт LOVE UA Рух Контракт LOVE UA Успіх Контракт
Цена за пакет услуг в месяц 175 грн 230 грн 300 грн 350 грн 500 грн
Мобильный интернет 15 ГБ 25 ГБ 50 ГБ Безлим
(100 ГБ, далее – ограничение скорости)		 Безлим
(ограничения скорости нет)
Мобильный интернет в роуминге в 27 странах. 5 ГБ 10 ГБ 15 ГБ 20 ГБ
Мобильный интернет после использования пакетных ГБ 20 грн/пакет 500 МБ
Звонки на Киевстар Безлим
Звонки на другие мобильные и городские номера. 150 мин
+ за границу
(Польша, Италия, Германия, Чехия, Узбекистан, Израиль, США, Канада, Китай, Индия, Испания, Молдова, Румыния)		 250 мин
+ за границу
(Польша, Италия, Германия, Чехия, Узбекистан, Израиль, США, Канада, Китай, Индия, Испания, Молдова, Румыния)		 300 мин
+ за границу
(Польша, Италия, Германия, Чехия, Узбекистан, Израиль, США, Канада, Китай, Индия, Испания, Молдова, Румыния)		 350 мин
+ за границу
(Польша, Италия, Германия, Чехия, Узбекистан, Израиль, США, Канада, Китай, Индия, Испания, Молдова, Румыния)		 750 мин
+ за границу
(Польша, Италия, Германия, Чехия, Узбекистан, Израиль, США, Канада, Китай, Индия, Испания, Молдова, Румыния)
Звонки на другие мобильные и городские номера после использования пакетных минут 1,50 грн/мин
SMS по Украине 100 шт 200 шт 300 шт
SMS по Украине после использования пакетных 5 грн/пакет 10 шт
Соцсети и мессенджеры без ограничений Включено
Держава в смартфоне
Знання без меж
Киевстар ТВ Доступно как Суперсила
2 Суперсилы по выбору Киевстар ТВ, +5 ГБ, Видео на ходу, +100 минут на другие сети и за границу, 100 SMS по Украине, SIM для планшета, SIM для второго телефона Киевстар ТВ, +5 ГБ, Видео на ходу, +100 минут на другие сети и за границу, 100 SMS по Украине, SIM для планшета, SIM для второго телефона, Домашний Интернет (100 Мбит/с) Киевстар ТВ, +100 минут на другие сети и за границу, 100 SMS по Украине, Роуминг, SIM для планшета, SIM для второго телефона, Домашний Интернет (100 Мбит/с) Киевстар ТВ, 100 SMS по Украине, Роуминг, SIM для планшета, SIM для второго телефона, Домашний Интернет (100 Мбит/с)

Подключить или перейти на новые тарифы уже могут все желающие самостоятельно в фирменном приложении «Мой Киевстар», на сайте компании, по номеру 477 или в любом магазине оператора.

Другие изменения в некоторых тарифных планах

Одновременно «Киевстар» изменяет условия тарифов по предыдущим линейкам и закрывает некоторые «старые» тарифы, которые по наполнению больше не отвечают потребностям пользователей:

  • Тариф ВАШ Комфорт меняет название на LOVE UA Рух. Контракт — абоненты получат дополнительные 50 мин для звонков на другие сети, еще 40 ГБ для интернета без ограничения скорости и обновления условий услуги Роумінг як вдома без изменения стоимости абонплаты (350 грн/мес)
  • Тариф ВАШ Безлім меняет название на LOVE UA Успіх.Контракт — абоненты получат обновление условий услуги Роумінг як вдома.
  • С июня станут недоступными для подключения утратившие свою актуальность тарифные предложения: для контрактных абонентов — с 1.06 ТП LOVE UA. Контракт, с 5.06 Ваш выбор и ВАШ ОПТИМУМ; для бизнес-абонентов — с 1.06 Ваш выбор, LOVE UA. Бизнес и ВАШ ОПТИМУМ.

Также с 1 июня небольшому количеству контрактных абонентов (по словам компании, около 0,5% от всей клиентской базы), пользующимся предложениями с неактуальным объемом услуг, «предложат» («добровольно-принудительно») перейти на актуальные планы. Эти изменения будут касаться абонентов, для которых условия пользования услугами не изменялись уже более 2 лет и подключены к тарифам Smart Регіон, Простий, Київстар 4G Extra+, Київстар 4G Ultra, Smart Premium. Также некоторые условия изменяются для тарифов Київстар Назавжди и Ваш Регіон.

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