«Киевстар» обновил контрактные тарифы LOVE UA — теперь от 175 грн/мес до 500 грн/мес, и закрывает неактуальные планы с предыдущих линеек

«Киевстар» продолжает упорядочивать и оптимизировать тарифы — 16 мая крупнейший украинский оператор мобильной связи обновил тарифы подписки LOVE UA, попутно повысив цены, а 1 июня «патриотическая» линейка LOVE UA расширилась новыми предложениями для контрактных и бизнес-абонентов.

Новая линейка LOVE UA включает в себя 5 тарифов для контрактных абонентов и 3 предложения для бизнес-клиентов:

Обновленные тарифы для контрактных абонентов отличаются лучшим наполнением — больше минут для звонков на другие сети и/или дополнительные гигабайты интернета, в том числе в роуминге (услуга «Роуминг як вдома»). Диапазон цен — от 175 грн/месяц (LOVE UA Світло Контракт) до 500 грн/месяц (LOVE UA Успіх Контракт). Для большего удобства мы свели информацию о ключевых условиях этих тарифов в таблицу ниже:

Подключить или перейти на новые тарифы уже могут все желающие самостоятельно в фирменном приложении «Мой Киевстар», на сайте компании, по номеру 477 или в любом магазине оператора.

Другие изменения в некоторых тарифных планах

Одновременно «Киевстар» изменяет условия тарифов по предыдущим линейкам и закрывает некоторые «старые» тарифы, которые по наполнению больше не отвечают потребностям пользователей:

Тариф ВАШ Комфорт меняет название на LOVE UA Рух. Контракт — абоненты получат дополнительные 50 мин для звонков на другие сети, еще 40 ГБ для интернета без ограничения скорости и обновления условий услуги Роумінг як вдома без изменения стоимости абонплаты (350 грн/мес)

Тариф ВАШ Безлім меняет название на LOVE UA Успіх.Контракт — абоненты получат обновление условий услуги Роумінг як вдома.

С июня станут недоступными для подключения утратившие свою актуальность тарифные предложения: для контрактных абонентов — с 1.06 ТП LOVE UA. Контракт, с 5.06 Ваш выбор и ВАШ ОПТИМУМ; для бизнес-абонентов — с 1.06 Ваш выбор, LOVE UA. Бизнес и ВАШ ОПТИМУМ.

Также с 1 июня небольшому количеству контрактных абонентов (по словам компании, около 0,5% от всей клиентской базы), пользующимся предложениями с неактуальным объемом услуг, «предложат» («добровольно-принудительно») перейти на актуальные планы. Эти изменения будут касаться абонентов, для которых условия пользования услугами не изменялись уже более 2 лет и подключены к тарифам Smart Регіон, Простий, Київстар 4G Extra+, Київстар 4G Ultra, Smart Premium. Также некоторые условия изменяются для тарифов Київстар Назавжди и Ваш Регіон.