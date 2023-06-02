«Киевстар» обновил контрактные тарифы LOVE UA — теперь от 175 грн/мес до 500 грн/мес, и закрывает неактуальные планы с предыдущих линеек

«Киевстар» продолжает упорядочивать и оптимизировать тарифы — 16 мая крупнейший украинский оператор мобильной связи обновил тарифы подписки LOVE UA, попутно повысив цены, а 1 июня «патриотическая» линейка LOVE UA расширилась новыми предложениями для контрактных и бизнес-абонентов.
Новая линейка LOVE UA включает в себя 5 тарифов для контрактных абонентов и 3 предложения для бизнес-клиентов:
- для контрактной формы обслуживания — «LOVE UA Світло. Контракт», «LOVE UA Пісня. Контракт», «LOVE UA Сила. Контракт», «LOVE UA Рух. Контракт», «LOVE UA Успіх.Контракт»;
- для корпоративного сегмента — «LOVE UA Світло. Бізнес», «LOVE UA Пісня. Бізнес», «LOVE UA Сила. Бізнес».
Обновленные тарифы для контрактных абонентов отличаются лучшим наполнением — больше минут для звонков на другие сети и/или дополнительные гигабайты интернета, в том числе в роуминге (услуга «Роуминг як вдома»). Диапазон цен — от 175 грн/месяц (LOVE UA Світло Контракт) до 500 грн/месяц (LOVE UA Успіх Контракт). Для большего удобства мы свели информацию о ключевых условиях этих тарифов в таблицу ниже:
|Тариф
|LOVE UA Світло Контракт
|LOVE UA Пісня Контракт
|LOVE UA Сила Контракт
|LOVE UA Рух Контракт
|LOVE UA Успіх Контракт
|Цена за пакет услуг в месяц
|175 грн
|230 грн
|300 грн
|350 грн
|500 грн
|Мобильный интернет
|15 ГБ
|25 ГБ
|50 ГБ
|Безлим
(100 ГБ, далее – ограничение скорости)
|Безлим
(ограничения скорости нет)
|Мобильный интернет в роуминге в 27 странах.
|5 ГБ
|10 ГБ
|15 ГБ
|20 ГБ
|Мобильный интернет после использования пакетных ГБ
|20 грн/пакет 500 МБ
|—
|Звонки на Киевстар
|Безлим
|Звонки на другие мобильные и городские номера.
|150 мин
+ за границу
(Польша, Италия, Германия, Чехия, Узбекистан, Израиль, США, Канада, Китай, Индия, Испания, Молдова, Румыния)
|250 мин
+ за границу
(Польша, Италия, Германия, Чехия, Узбекистан, Израиль, США, Канада, Китай, Индия, Испания, Молдова, Румыния)
|300 мин
+ за границу
(Польша, Италия, Германия, Чехия, Узбекистан, Израиль, США, Канада, Китай, Индия, Испания, Молдова, Румыния)
|350 мин
+ за границу
(Польша, Италия, Германия, Чехия, Узбекистан, Израиль, США, Канада, Китай, Индия, Испания, Молдова, Румыния)
|750 мин
+ за границу
(Польша, Италия, Германия, Чехия, Узбекистан, Израиль, США, Канада, Китай, Индия, Испания, Молдова, Румыния)
|Звонки на другие мобильные и городские номера после использования пакетных минут
|1,50 грн/мин
|SMS по Украине
|100 шт
|200 шт
|300 шт
|SMS по Украине после использования пакетных
|5 грн/пакет 10 шт
|Соцсети и мессенджеры без ограничений
|Включено
|—
|Держава в смартфоне
|Знання без меж
|Киевстар ТВ
|Доступно как Суперсила
|2 Суперсилы по выбору
|Киевстар ТВ, +5 ГБ, Видео на ходу, +100 минут на другие сети и за границу, 100 SMS по Украине, SIM для планшета, SIM для второго телефона
|Киевстар ТВ, +5 ГБ, Видео на ходу, +100 минут на другие сети и за границу, 100 SMS по Украине, SIM для планшета, SIM для второго телефона, Домашний Интернет (100 Мбит/с)
|Киевстар ТВ, +100 минут на другие сети и за границу, 100 SMS по Украине, Роуминг, SIM для планшета, SIM для второго телефона, Домашний Интернет (100 Мбит/с)
|Киевстар ТВ, 100 SMS по Украине, Роуминг, SIM для планшета, SIM для второго телефона, Домашний Интернет (100 Мбит/с)
Подключить или перейти на новые тарифы уже могут все желающие самостоятельно в фирменном приложении «Мой Киевстар», на сайте компании, по номеру 477 или в любом магазине оператора.
Другие изменения в некоторых тарифных планах
Одновременно «Киевстар» изменяет условия тарифов по предыдущим линейкам и закрывает некоторые «старые» тарифы, которые по наполнению больше не отвечают потребностям пользователей:
- Тариф ВАШ Комфорт меняет название на LOVE UA Рух. Контракт — абоненты получат дополнительные 50 мин для звонков на другие сети, еще 40 ГБ для интернета без ограничения скорости и обновления условий услуги Роумінг як вдома без изменения стоимости абонплаты (350 грн/мес)
- Тариф ВАШ Безлім меняет название на LOVE UA Успіх.Контракт — абоненты получат обновление условий услуги Роумінг як вдома.
- С июня станут недоступными для подключения утратившие свою актуальность тарифные предложения: для контрактных абонентов — с 1.06 ТП LOVE UA. Контракт, с 5.06 Ваш выбор и ВАШ ОПТИМУМ; для бизнес-абонентов — с 1.06 Ваш выбор, LOVE UA. Бизнес и ВАШ ОПТИМУМ.
Также с 1 июня небольшому количеству контрактных абонентов (по словам компании, около 0,5% от всей клиентской базы), пользующимся предложениями с неактуальным объемом услуг, «предложат» («добровольно-принудительно») перейти на актуальные планы. Эти изменения будут касаться абонентов, для которых условия пользования услугами не изменялись уже более 2 лет и подключены к тарифам Smart Регіон, Простий, Київстар 4G Extra+, Київстар 4G Ultra, Smart Premium. Также некоторые условия изменяются для тарифов Київстар Назавжди и Ваш Регіон.
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