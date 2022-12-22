«Київстар» анонсував продовження дії послуги «Роумінг як вдома» на наступний рік.

У «Київстарі» повідомляють, що наразі більш як 2 мільйони його абонентів все ще знаходяться за кордоном через російську агресію. Завдяки досягнутим домовленостям із міжнародними партнерами найбільшому українському оператору мобільного зв’язку вдалося зберегти цю соціально значущу послугу — безоплатний сервіс продовжить діяти у 27 країнах Європи Яких саме? Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина, Молдова, Німеччина, Італія, Литва, Чехія, Франція, Болгарія, Іспанія, Естонія, Латвія, Австрія, Нідерланди, Бельгія, Великобританія, Греція, Португалія, Фінляндія, Швеція, Данія, Ірландія, Люксембург, Словенія та Хорватія..

«Київстар» запустив «Роумінг як вдома» 10 місяців тому. Її назва говорить сама за себе — це внутрішні тарифи у роумінгу. Тобто, оплачуючи свій тарифний план як зазвичай, абоненти отримують стандартний пакет послуг за кордоном без жодних додаткових доплат.

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Послуга «Роумінг як вдома» доступна у понад 50 тарифних планах «Київстар» для абонентів передплати, контракту та бізнес-клієнтів. Зокрема, у тарифі передплати LOVE UA На максимум та LOVE UA для контрактних та бізнес-клієнтів. Окрім повного безліміту для дзвінків у мережі Київстар та хвилин для дзвінків на інші українські мережі та номери країни перебування, передбачені додаткові пакети мегабайтів у роумінгу — від 2000 до понад 20 000 МБ залежно від тарифу. Додаткові мегабайти можна за потреби замовити пакетами за окрему плату — від 1 до 10 ГБ у кожному.

Залишається додати, що Vodafone та lifecell також надають пакети безплатних послуг у роумінгу в межах власних тарифів як соціальну послугу. Ймовірно, вони також продовжать надавати безплатні послуги зв’язку та інтернету у роумінгу.

У вересні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала приєднання України до єдиного роумінгового простору ЄС. Як тільки це станеться (поки конкретні терміни невідомі), українці, подорожуючи всім Євросоюзом, зможуть дзвонити та користуватися мобільним інтернетом за домашніми тарифами без додаткових доплат.