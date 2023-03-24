«Київстар» запустив перехід на контракт без відвідування магазинів — через «Дія» чи Bank ID

«Київстар» спростив для абонентів передплати перехід на контрактну форму обслуговування — тепер вони можуть здійснити його без відвідування магазинів просто через додаток «Мій Київстар» з використанням для віддаленої ідентифікації додатка «Дія» чи системи BankID.

Ще у 2021 році «Київстар» дозволив у своїх магазинах використовувати цифрові документи з «Дії» для оформлення контрактного обслуговування, а тепер додав можливість переходу з передплати на контракт через додаток «Мій Київстар» без відвідування магазинів. Попередня послуга віддаленого переходу передбачала як обов’язкову умову відвідування магазину з паспортом для підписання договору.

Щоб перейти з передплаченої форми обслуговування на контракту в мережі «Київстар» абонентам потрібно виконати наступні чотири умови/кроки:

мати цифрові документи в «Дія», або рахунок в одному із банків, підключених до системи BankID НБУ;

обрати в мобільному додатку «Мій Київстар» доступний контрактний тариф та натиснути «Підключити з ідентифікацією»;

вибрати опцію «Скористаюсь ДІЯ/BankID НБУ»;

підписати заявку графічним підписом та дочекатись повідомлення про зміну

тарифу.

В «Київстар» сподіваються, що послуга віддаленої зміни форми обслуговування стимулює активніше переходити на контракт та окремо зазначають, що наразі вже близько 2 мільйонів абонентів мережі обслуговуються за контрактом.

Контрактна форма обслуговування має низку переваг порівняно до передплати. Мабуть, головна перевага — підвищений захист від шахраїв, які паразитують на схемі перевипуску SIM-карт для доступу до онлайн-банкінгу. Оскільки реєстрація мобільного номера відбувається за паспортом користувача, то всі подальші операції з номером та SIM може робити лише власник із документом, що засвідчує особу. Окрім того, контракт, як правило, фінансово вигідніше передплати для постійного користування — “чесна” місячна тарифікація Плата за тариф зніматиметься щодня рівними частинами впродовж календарного місяця замість 28-денної, можливість під’єднати до особового рахунку своїх близьких, щоб оплачувати послуги зв’язку всієї родини та інші додаткові послуги на зразок «Суперсил», якщо говорить про «Київстар».