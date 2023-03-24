Новини Україна 24.03.2023 о 14:47

«Київстар» запустив перехід на контракт без відвідування магазинів — через «Дія» чи Bank ID

Володимир Скрипін

Заступник головного редактора, керівник відділу новин

«Київстар» спростив для абонентів передплати перехід на контрактну форму обслуговування — тепер вони можуть здійснити його без відвідування магазинів просто через додаток «Мій Київстар» з використанням для віддаленої ідентифікації додатка «Дія» чи системи BankID.

Ще у 2021 році «Київстар» дозволив у своїх магазинах використовувати цифрові документи з «Дії» для оформлення контрактного обслуговування, а тепер додав можливість переходу з передплати на контракт через додаток «Мій Київстар» без відвідування магазинів. Попередня послуга віддаленого переходу передбачала як обов’язкову умову відвідування магазину з паспортом для підписання договору.

Щоб перейти з передплаченої форми обслуговування на контракту в мережі «Київстар» абонентам потрібно виконати наступні чотири умови/кроки:

  • мати цифрові документи в «Дія», або рахунок в одному із банків, підключених до системи BankID НБУ;
  • обрати в мобільному додатку «Мій Київстар» доступний контрактний тариф та натиснути «Підключити з ідентифікацією»;
  • вибрати опцію «Скористаюсь ДІЯ/BankID НБУ»;
  • підписати заявку графічним підписом та дочекатись повідомлення про зміну
    тарифу.

В «Київстар» сподіваються, що послуга віддаленої зміни форми обслуговування стимулює активніше переходити на контракт та окремо зазначають, що наразі вже близько 2 мільйонів абонентів мережі обслуговуються за контрактом.

Контрактна форма обслуговування має низку переваг порівняно до передплати. Мабуть, головна перевага — підвищений захист від шахраїв, які паразитують на схемі перевипуску SIM-карт для доступу до онлайн-банкінгу. Оскільки реєстрація мобільного номера відбувається за паспортом користувача, то всі подальші операції з номером та SIM може робити лише власник із документом, що засвідчує особу. Окрім того, контракт, як правило, фінансово вигідніше передплати для постійного користування — “чесна” місячна тарифікація «Київстар» запустив перехід на контракт без відвідування магазинів — через «Дія» чи Bank ID«Київстар» запустив перехід на контракт без відвідування магазинів — через «Дія» чи Bank IDПлата за тариф зніматиметься щодня рівними частинами впродовж календарного місяця замість 28-денної, можливість під’єднати до особового рахунку своїх близьких, щоб оплачувати послуги зв’язку всієї родини та інші додаткові послуги на зразок «Суперсил», якщо говорить про «Київстар».

  • Наразі до BankID підключена вся «велика трійка» мобільних операторів України. У квітні 2021 року до BankID першим серед українських операторів під'єднався lifecell, а у квітні 2022 року Vodafone Україна.

Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати