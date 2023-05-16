«Київстар» оновив тарифи передплати LOVE UA — від 190 до 330 грн за 4 тижні

«Київстар» 16 травня запустив оновлену «патріотичну» лінійку тарифів передплати LOVE UA, яка стане основною пропозицією (у сегменті prepaid) оператора щонайменше на решту 2023 року. Якщо стисло, оновлені тарифи вирізняються розширеним наповненням і, ясна річ, підвищеною абонплатою. Тепер залежно від тарифу абонплата становить від 190 до 330 грн за 4 тижні замість 150-275 грн у торішній лінійці.

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Основні умови

Оновлена лінійка LOVE UA представлена наразі трьома основними тарифами: LOVE UA Світло, LOVE UA Пісня, LOVE UA Сила зі збільшеним обсягом пакетних послуг — більше хвилин для дзвінків на інші мережі та/або додаткові гігабайти інтернету, зокрема й в роумінгу (послуга «Роумінг як вдома»). Для більшої зручності, ми звели інформації про ключові умови цих тарифів на зображенні нижче:

Окремо пропонується тариф ВСЕ РАЗОМ Сила, до якого входить все, що є в LOVE UA Сила, та додатково ще послуга домашнього інтернету за тієї ж абонплати.

А ще «Київстар» наголошує, що дослухається до побажань своїх абонентів, і впроваджує нові функції, як-то можливість зробити тариф більш бюджетним з «Суперсилою Економія» (можна здешевити LOVE UA Пісня до 140 грн/4 тижні в обмін на скромніший пакет) або зберегти невитрачені гігабайти трафіку на наступний період (у тарифі ВСЕ РАЗОМ Сила).

Під’єднати чи перейти на нові тарифи вже можуть всі охочі — самостійно в фірмовому застосунку «Мій Київстар», на сайті компанії, за номером 477*1 або в будь-якому магазині оператора.

Наприкінці квітня «Київстар» провів чергову хвилю підвищення цін у тарифах, де ціна не змінювалася від 1,5 до 3 років.