«Киевстар» повышает цены — с 9 апреля абонплата для 20+ тарифов предоплаты вырастет в среднем на 30%

«Киевстар» анонсировал новая волна актуализации тарифов, которая коснется в том числе и подписки — на этот раз пересмотру подлежат условия тех, которые не обновлялись с прошлого года и ранее. Новые условия для более 20 тарифов начнут действовать с 9 апреля.

«Киевстар» повышает тарифы — когда, какие и насколько

Об изменениях условий некоторых тарифов предоплаты и контракта «Киевстар» Киевстар» сообщил на сайте 26 марта максимально непрозрачно — оператора акцентирует на «обновлении наполнения» без надлежащего информирования о фактических изменениях и повышении стоимости услуг. Для некоторых тарифов подписки условия меняются с 9 апреля 2024 года, для контрактных тарифов и бизнес-клиентов — с 1 мая 2024 года. Абоненты уже начали получать «листы счастья» SMS с деталями о новых условиях и актуальной стоимости, которые обязательно рассылаются минимум за 7 дней до внедрения изменений.

«Мы ответственно относимся к миссии обеспечения связи в сложных условиях полномасштабной войны, в которых наша страна и граждане живут более 2 лет. Чтобы предложить нашим абонентам больше возможностей для общения с родными, а также продолжать инвестировать в расширение и киберзащиту сети, мы обновляем наполнение и условия обслуживания». «Киевстар»»

Традиционно горькую пилюлю подорожания оператор подслащивает увеличением объема услуг в этих тарифах: обещает больше мобильного интернета, минут для звонков и услуги, такие как Суперсилы или Роуминг как дома. К сожалению, полного перечня тарифов, в которых меняются условия и стоимость, оператор не предоставил, но его приводит Telegram-канал MZU.

Тарифы «Киевстар», которые изменят стоимость с 9 апреля

Твій Новий — с 55 до 100 грн

Без меж lite — с 75 до 100 грн

Київстар Комфорт 2018 — с 100 до 150 грн

ТВІЙ Улюблений — с 95 до 150 грн

Київстар Комфорт — с 135 до 175 грн

Світ на зв’язку — с 125 до 175 грн

Київстар Завжди Онлайн 2019 — с 125 до 175 грн

Київстар онлайн+ 2019 — с 125 до 175 грн

Безлім Соцмережі — с 135 до 175 грн

ТВІЙ Проривний — с 135 до 175 грн

Смачний — с 125 до 175 грн

Смачний 2020 — с 150 до 200 грн

Спілкування без меж — с 160 до 200 грн

Love UA — с 150 до 200 грн

Онлайн без меж — с 175 до 225 грн

ТВІЙ Вибір — с 175 до 225 грн

Спілкування без меж 2019 — с 225 до 275 грн

Розваги без меж — с 225 до 275 грн

Безлім Відео — с 250 до 300 грн

ТВІЙ Оптимум — с 250 до 300 грн

Максимальний Безлім+ 2019 — с 250 до 300 грн

Смачний Безлім — с 150 до 200 грн

Дайте Ще! — с 200 до 250 грн

Мы сравнили его со списком архивных тарифов на сайте «Киевстар» Киевстар» и нашли несколько скриншотов SMS от абонентов (ниже), которые подтверждают изменения и несколько озадачены отдельными формулировками.

Новые условия оплаты услуг вне тарифа

Отдельно «Киевстар» предупреждает об унификации условий оплаты дополнительных пакетов услуг после использования основного, как интернет, звонки и SMS. Ранее после использования тарифных гигабайтов абонент платил 10 грн за каждые последующие 100 МБ. Теперь за 20 грн компания будет предоставлять безлимитный интернет до конца суток.

Узнать больше деталей об изменениях абоненты могут по номеру 477*9 или в приложении Мой Киевстар. Оператор отдельно отмечает, что вместо предложения компании клиенты всегда могут выбрать любой другой из актуальной линейки, что лучше соответствует их потребностям по объему услуг и стоимости.

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На прошлой неделе «Киевстар» опубликовал финансовый отчет за 2023 год — первый после декабрьской кибератаки. В нем оператор зафиксировал потерю дохода в 700 млн грн ($24 млн) и 200 тыс. абонентов.

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