"Киевстар" и Минцифра протестировали текстовые сообщения через Starlink и обычные смартфоны

Андрій Русанов

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и CEO «Киевстар» Александр Комаров обменялись сообщениями со смартфонов с помощью Starlink Direct to Cell.

Первое тестирование технологии Direct to Cell в Украине проводилось в Житомирской области. Вместе с США, Канадой Австралией, Японией и Новой Зеландией Украина стала одной из первых в мире и первой из стран Европы, которые запускают эту технологию.

«Благодаря Starlink Direct to Cell украинцы будут оставаться на связи там, где нет покрытия мобильной сети, — в горах, во время обесточивания или чрезвычайных ситуаций. Чтобы воспользоваться технологией, не нужно будет покупать антенны или дополнительное оборудование. Достаточно обычного смартфона с поддержкой 4G и SIM-карты «Киевстар» — обычной или виртуальной», — говорится в сообщении Минцифры.

«Тестировать такую передовую технологию — это прорыв для Украины. Несмотря на войну, разрушения и ежедневные вызовы, мы как бизнес не останавливаемся. Мы инвестируем, продолжаем работать и доказываем, что украинская устойчивость — это не только об обороне, но и о развитии. Для нас это инвестиция в безопасность и будущее. Direct to Cell — стратегически важная технология, которая позволит оставаться на связи в самых сложных условиях», — отметил Александр Комаров.

Полноценный запуск Starlink Direct to Cell для абонентов «Киевстар» запланирован осенью 2025 года. Сейчас технология проходит этап бета-тестирования. Прямая спутниковая связь должна стать доступной для всех абонентов оператора с 4G-смартфонами. По словам компании, ее инженеры продолжат полевые испытания по всей Украине, чтобы протестировать передачу сообщений и мобильных данных в реальных условиях.

Сейчас «Киевстар» ведет переговоры с производителями смартфонов относительно обновлений ПО, необходимых для предоставления услуги. В будущем планируется расширение возможности для сообщений Viber, WhatsApp, Telegram и т.д.

Источники: Минцифра, Михаил Федоров, «Киевстар»

