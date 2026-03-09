Спутниковую связь Starlink Direct to Cell подключили 16 млн человек: каждый третий — из Украины

В настоящее время технологию Starlink Direct to Cell, которая позволяет подключаться к спутниковой связи прямо со смартфона, испытали более 5 млн украинцев, абонентов оператора «Киевстар».





По данным SpaceX, технологию подключили 16 млн человек по миру в целом, поэтому фактически каждый третий — из Украины. К тому же наша страна стала первой в Европе, которая запустила пилот Starlink Direct to Cell.

Как работает технология?

Direct to Cell позволяет смартфонам напрямую подключаться к спутникам Starlink, обеспечивая связь в местах, где отсутствует наземное покрытие от мобильных операторов. В отличие от традиционных терминалов для этого не требуется дополнительное оборудование, только смартфон с поддержкой 4G (LTE) и открытый доступ к небу.

Новые спутники SpaceX оснащены LTE-модулями и собственным eNodeB, поэтому телефон видит их как обычную базовую станцию. Спутник принимает сигнал, передает его дальше через лазерные каналы и отправляет на наземные шлюзы.





Запуск в Украине и Light Data

В прошлом году «Киевстар» запустил услугу для своих абонентов: изначально для Android (с поддержкой 4G/LTE), а впоследствии на iOS. С тех пор 5 миллионов абонентов уже подключились к сети «Kyivstar-SpaceX», а через спутник было передано более 7 миллионов SMS.

В планах: запуск голосовой связи и режима передачи данных через спутниковую связь Light Data, что обеспечит работу критических приложений при отсутствии мобильной сети. В отчете оператор отмечает, что решение параллельно тестируется в агросекторе, геодезии, для гуманитарного разминирования и правоохранительных органов, а на прошлой неделе «Киевстар» и Mastercard успешно протестировали работу POS-терминалов через Starlink Direct to Cell. Фактически, это сделает финансовые операции возможными даже там, где нет наземной сети.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Расширение сети и альтернативные поставщики

Ранее Каан Терзиоглу, генеральный директор компании Veon, которая владеет «Киевстаром», рассказал, что к технологии планируют приобщить 12 млн украинцев уже к концу 2026 года. Параллельно планируется интеграция сервиса Starlink в сеть Beeline, оператора в Казахстане, возможно уже в этом месяце, а также запуск в Пакистане, Бангладеш и Узбекистане.

Вместе с тем Veon ведет переговоры с альтернативными поставщиками, в частности Amazon Project Kuiper, Eutelsat OneWeb и AST SpaceMobile. С последней на днях заключил меморандум Vodafone Украина, чтобы запустить аналог Direct to Cell для собственных абонентов.

Источник: Киевстар