Новости Технологии 03.06.2025 в 10:22 comment views icon

Ютубер создал самый мощный ручной лазер в мире — приобрел компонеты на eBay

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Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Ютубер создал самый мощный ручной лазер в мире — приобрел компонеты на eBay
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Ютубер и изобретатель из США Styropyro собрал и испытал 250-ваттный ручной лазер.

По его словам, созданная им лазерная установка в 50 тыс. раз мощнее лазерных указок. Вероятно, его лазер гораздо мощнее, чем это может быть разрешено американским законодательством.

Это, однако, не помешало Styropyro испытать собственную разработку. В видео по результатам полевых испытаний ютубер прожег несколько объектов и даже оставил следы ожогов на алмазах.

Наиболее распространенным видом ручных лазеров остаются лазерные указки, которые преимущественно используются в учебных заведениях. Мощность их лазерного луча составляет около 0,005 Вт, что не может сравниться с 250-ваттной мощностью разработки Styropyro.

Ютубер, которого на самом деле зовут Дрейк Энтони, работает химиком и уже успел стать известным благодаря экспериментам с самодельными лазерными установками. В США законодательные ограничения на лазерные устройства составляют 5 милливатт. Это необходимо для предотвращения повреждения глаз. При мощности 250 Вт система Styropyro значительно превосходит эти ограничения и приближается к мощности, используемой в промышленных режущих инструментах.

Для создания собственной лазерной установки Styropyro приобрел подержанные высококачественные детали на eBay и у других перекупщиков. В частности, он использовал промышленные лазерные диоды, предназначенные для кинопроэкторов и другие поврежденные электронные компоненты. 

Лазерная установка содержит несколько мощных синих лазерных диодов, которые объединяются в один сверхмощный луч. Во время испытаний Styropyro использовал защитное снаряжение, включая специальные очки. Он также работал в контролируемой среде, чтобы снизить вероятность любых несчастных случаев. 

«Этот лазер настолько далек от шкалы оценки опасности, что его опасность для глаз непостижима», — признается ютубер. 

Кроме сжигания вещей Styropyro продемонстрировал процесс создания искусственных рубинов с помощью своей лазерной установки. Он фокусировал лазерный луч на материале, пока тот не кристаллизовался в структуры, похожие на драгоценные камни.

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Источник: Interesting Engineering

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