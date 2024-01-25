Новости Технологии 25.01.2024 в 09:14 comment views icon

«Киевстар» запустил домашний интернет GPON в Днепре — на очереди еще 7 городов

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Владимир Скрипин

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

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«Киевстар» понемногу перестраивает собственную сеть оптического интернета – еще одним городом, где появилось покрытие GPON, стало Днепр. Пока что подключение доступно только бизнес-клиентам: сейчас подключено чуть более 10 локаций — офисных и ТРЦ, промышленных объектов.

Сама технология пассивных оптических сетей, о которой мы много писали в ожидании новых блекаутов, отнюдь не нова, но массовые обстрелы энергоинфраструктуры Украины российскими дронами и ракетами очень ускорили внедрение технологии украинскими интернет-провайдерами. Среди лидеров по темпам перехода и внедрения xPON, если говорить о крупнейших интернет-провайдерах — «Укртелеком»,  Vodafone Украина, ранее поглотившая «Фринет» (О3) и Vega,  а также Ланет. А вот «Киевстар» — пока отстает в этом направлении.

«Киевстар» начал развивать собственную сеть GPON в ноябре 2023 года — за несколько дней до нашумевшей кибератаки 12 декабря, которая обошлась компании почти в $100 млн. От других оптических подключений GPON отличается экономичностью и эффективностью благодаря использованию пассивных компонентов, не требующих электропитания.

Для подключения домашнего Интернета через оптоволокно понадобится специальный ONU терминал, превращающий оптический сигнал оптоволокна в электрический сигнал, и наоборот. До 31 марта 2024 года компания будет бесплатно обеспечивать новых абонентов ONU терминалами — при желании можно использовать свой. Кстати, в продаже доступны решения 2-в-1 (маршрутизатор Wi-Fi+ONU).

В планах «Киевстар» до конца марта 2024 года расширить покрытие GPON еще на 7 городов (на сайте упоминается Винницкая, Львовская, Черкасская, Хмельницкая и Тернопольская области). По этой технологии компания будет предлагать такие сервисы, как фиксированный Домашний Интернет, передача данных, телефония; на скорости 20 Мбит/с, 50 ​​Мбит/с и 100 Мбит/с. Равномерно диапазон услуг и условия подключения обещают расширять.

Желающие могут оставить заявку на подключение на официальном сайте  — недавно компания в очередной раз обновила тарифы, и теперь стоимость Домашнего Интернета стартует от 200 грн/мес, а стоимость тарифов линейки ВСЕ ВМЕСТЕ с Домашним Интернетом, мобильной связью и Киевстар ТВ — от 330 грн/мес. Детальнее о новых тарифах мы рассказывали в отдельной новости.

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