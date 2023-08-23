Vodafone Украина завершила покупку киевского интернет-провайдера Freenet (О3) с оптическими сетями FTTx и GPON

Vodafone Украина сообщила о завершении соглашения по приобретению киевского интернет-провайдера «Фринет», предоставляющего услуги фиксированного интернета под брендом «О3». Покупка является частью стратегии второго крупнейшего оператора мобильной связи в Украине по развитию конвергентных услуг и тарифов. Речь идет о взаимодействии сетей подвижной (мобильной) и фиксированной связи.

Иными словами, Vodafone Украина рассчитывает благодаря «Фринету» усилить собственную инфраструктуру и эффективнее конкурировать с «Киевстар», Ланет, «Датагруп-Volia» и другими украинскими интернет-провайдерами.

Еще в конце мая АМКУ разрешил Vodafone Украина купить провайдера «Фринет» и вот сейчас компания сообщила о закрытии сделки. Сумма сделки не раскрывается (ранее в инсайдерских сообщениях фигурировала цифра $19 млн).

«Наше убеждение состоит в том, что фиксированный бизнес Vodafone Украина должна развиваться, чтобы обслуживать больше абонентов, предоставляя им услуги высокоскоростного интернета, в том числе на базе современной технологии GPON (гигабитной оптической сети)». Ольга Устинова, генеральный директор Vodafone Украина

Компания ООО «ФРИНЕТ» является национальным оператором широкополосного доступа к сети интернет, предоставляющим услуги под торговой маркой «О3» в Киеве, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Киевской, Ровенской, Хмельницкой, Черниговской областях.

На рынке ФРИНЕТ работает с 2008 года, строя свои сети по технологиям FTTx и GPON с использованием 10 и 40 гигабитных оптоволоконных магистралей и современного оборудования, обеспечивающего гигабитный домашний интернет. Абонентская база компании превышает 163 тысячи абонентов.

В сентябре 2021 года Vodafone Украина закрыла сделку по приобретению компании Vega за $15 млн, входившую в холдинг СКМ Рината Ахметова. Покупка «ФРИНЕТ» явно обеспечит дальнейшее расширение домашнего интернета Vodafone Украина и усилит позиции компании на рынке.

С июня Vodafone Украина активно расширяет гигабитный домашний интернет GigabitNet, являющийся одним из приоритетных направлений оператора. В компанию делают главную ставку на технологию GPON, оказавшуюся наиболее устойчивой во время блекаутов осенне-зимнего периода 2022/23 года. За 7 месяцев 2023-го сеть GPON стала доступна в 1 032 домах для 153 тыс. квартир. Детальнее об этом — в нашем недавнем материале.