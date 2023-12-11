«Киевстар» запустил устойчивый к блэкаутам домашний интернет GPON — пока в единственном городе Новый Роздол во Львовской области

«Киевстар», которому до сих пор грозит национализация или частичная конфискация , начал внедрять нашумевший GPON, известив об этом событии небольшим прессрелизом , который мы чуть не упустили: 6 декабря крупнейший оператор подключил к оптическому интернету первых абонентов в городе Новый Раздел, Львовская область.

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Если вдруг пропустили предыдущие новости относительно GPON и недавний спор Минцифры и ИнАУ за лучший домашний интернет в условиях блекаутов (1 и 2), сама технология пассивных оптических сетей — отнюдь не новая, но массовые обстрелы энергетической инфраструктуры Украины российскими дронами и ракетами всколыхнули интерес. изрядно ускорили развертывание этих сетей украинскими интернет-провайдерами. Среди лидеров по темпам перехода и внедрения xPON, если говорить о крупнейших интернет-провайдерах — «Укртелеком», Vodafone Украина, ранее поглотившая «Фринет» (О3) и Vega, а также Ланет. А вот «Киевстар» — в аутсайдерах, поскольку до последнего тянул с переходом на GPON, предпочитая модернизацию имеющихся сетей бесперебойниками (ИБП), которые дают еще несколько часов интернета при выключении электричества при условии обеспечения автономного питания всего сопутствующего оборудования.

Летом компания анонсировала начало построения своей сети «Домашнего Интернета» с использованием GPON в четвертом квартале 2023 года. И вот этот день все-таки настал.

Домашний Интернет Киевстар по технологии GPON — какие условия и как подключить

Для подключения к оптическому домашнему Интернету понадобится специальный ONU терминал, превращающий оптический сигнал оптоволокна в электрический сигнал, и наоборот. Пока на рынке есть решение 2-в-1 (маршрутизатор Wi-Fi + ONU). При желании абонент может сам купить терминал, а при подключении специалисты «Киевстар» все настроят. При подключении оптического интернета до 31 марта 2024 года «Киевстар» будет бесплатно обеспечивать абонентов ONU терминалами. Это временная акция.

Как и оптический интернет от любого другого провайдера, Домашний Интернет от «Киевстар» продолжит работать при обесточивании дома, нужно только заживить ONU-терминал и роутер с помощью повербанка, зарядной станции, бесперебойника или других доступных источников питания.

Главное и единственное условие подключения Домашнего интернета от Киевстар по технологии GPON – наличие покрытия и оборудования в доме. И пока с этим у компании не очень: с 6 декабря «Киевстар» подключает абонентов на «оптику» только в единственном городе Новый Роздол. В планах — масштабирование высокоскоростного Домашнего Интернета по технологии GPON еще на 7 городов (каких именно не отмечается) до конца марта 2024 года.

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Желающие могут оставить заявку на подключение на официальном сайте — недавно компания в очередной раз обновила тарифы, и теперь стоимость Домашнего Интернета стартует от 150 грн/мес, а стоимость тарифов линейки Все вместе с Домашним Интернетом, мобильной связью и Киевстар ТВ — от 330 грн/мес. Детальнее о новых тарифах мы рассказывали в отдельной новости месяц назад.