L’Oréal на CES 2023: аппликатор для макияжа бровей с помощью AR и моторизованная губная помада, которая вращается на 360°

L’Oréal представила на CES 2023 новые гаджеты для создания идеального макияжа. Аппликатор для бровей Brow Magic с помощью дополненной реальности поможет подчеркнуть ваш взгляд, а насадки для губной помады HAPTA упростят процесс для людей с ограниченной подвижностью рук.

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Brow Magic разработан совместно с компанией Prinker, производящей принтеры для временных татуировок. 2400 маленьких щеток на аппликаторе могут рисовать до 1200 точек на одном дюйме – инструмент работает аналогично процедурам микроблейдинга и микрошейдинга, правда, оказывает кратковременный эффект и легко смывается специальными средствами. Конечная цель – уменьшить количество продуктов, используемых для улучшения внешнего вида (для создания идеальных бровей часто приходится привлекать целый арсенал: карандаш, фиксатор, пудру или тени).

Для использования сначала необходимо открыть программу Brow Magic, которая просканирует лицо. Далее предлагаются разные формы, толщина и эффекты. После того как вы выберите необходимые параметры, брови нужно покрыть праймером, провести по ним аппликатором и нанести финишное покрытие.

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L’Oréal уже пыталась соединить дополненную реальность и высокотехнологичную печать – на CES 2021 компания представила Perso, гаджет, который помогал нанести на лицо помаду, тональный крем и средство по уходу за лицом. Он также использовал AR, чтобы предварительно «примерить» образ. Кульминацией этого прототипа стало появление YSL Rouge Sur Mesure – принтера для губной помады, позволяющего попробовать оттенки с помощью AR, прежде чем смешать их самостоятельно с помощью сменных картриджей.

Еще одна новинка от L’Oréal – HAPTA, умный аппликатор для помады, который станет особенно полезным для людей с ограниченной подвижностью рук. Устройство разработано совместно с Verily Life Sciences, компанией, принадлежащей Alphabet и производящей электронную посуду с технологией стабилизации (упрощает процесс принятия пищи людям с тремором). Прототип HAPTA работает на магнитном креплении и может вращаться на 360 градусов и гнуться на 180 градусов.

Пользователи могут зафиксировать устройство на месте, когда определят правильные настройки, а также сохранить их для использования в будущем. Гаджет может работать от батареи около часа или около 10 использований. Для полной зарядки аккумулятора потребуется 3 часа.

Ожидается, что Brow Magic будет выпущен в 2023 году, но о цене пока ничего не сообщается. В этом году L’Oréal планирует выпустить HAPTA под своим брендом Lancôme.

«В течение многих лет Lancôme стремился предоставить каждой женщине косметические решения, адаптированные к ее потребностям. Технологии красоты позволили нам выполнить эту миссию еще более эффективно, в корне изменив способы разработки косметических продуктов и услуг, а также обеспечив большую персонализацию. С HAPTA мы делаем равный доступ к красоте», — говорит Франсуаза Леманн, глобальный бренд-президент Lancôme.

Источник: Engadget, The Verge