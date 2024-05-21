Lenovo анонсировала собственные Copilot+ PC: Yoga Slim 7x для потребителей и ThinkPad T14s Gen 6 для бизнеса

Lenovo представила свои первые компьютеры Copilot+ PC на базе процессора Snapdragon X Elite: Yoga Slim 7x и ThinkPad T14s Gen 6. Новый чип содержит 12-ядерный CPU Qualcomm Oryon, GPU Qualcomm Adreno и специальный NPU Qualcomm Hexagon, обрабатывающий до 45 трлн операций в секунду.

Lenovo Yoga Slim 7x

Модель Lenovo Yoga Slim 7x позиционируется как компактный и тонкий ноутбук для авторов контента, который ускоряет редактирование, рендеринг и обработку контента. Нейронный процессор обеспечивает доступ к таким функциям, как создание изображения по текстовому описанию, расширенные функции редактирования фото и видео, создание текста и получение подсказок по улучшениям.

Устройство имеет вес 1,28 кг и толщину 12,9 мм. Оно оснащено сенсорным дисплеем PureSight OLED с диагональю 14,5 дюйма, соотношением сторон 16:10, разрешением 3K (3072×1920 пикселей), частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 1000 нит с поддержкой 100% цветовой гаммы sRGB и P3. Конфигурация включает до 32 ГБ оперативной памяти и накопитель емкостью до 1 ТБ. Инфракрасная вебкамера с разрешением FHD (1920×1080 пикселей) и интерфейсом мобильного промышленного процессора (MIPI) имеет 4 микрофона Voice ID. Аудио система Lenovo Premium Suite содержит 4 динамика. Клавиатура Premium Suite имеет ход 1,5 мм на каждой из клавиш, а трекпад размером до 135×80 мм имеет новое покрытие Yoga с долговременными жироотталкивающими свойствами. Батарея емкостью 70 Втч обеспечивает автономную работу «до нескольких дней».

Lenovo ThinkPad T14s Gen 6

Это первый коммерческий Copilot+ ПК от Lenovo. Он содержит функции для защиты данных и конфиденциальности. Компании Lenovo, Qualcomm и Microsoft подготовили список из более ста корпоративных программных приложений от независимых разработчиков. Партнеры по ПО, такие как SentinelOne, позволяют предприятиям в частности обеспечивать надежную многоуровневую защиту от программ-вымогателей. Кроме того, ThinkShield обеспечивает обнаружение угроз и защищенный процесс загрузки на основе искусственного интеллекта.

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ThinkPad T14s Gen 6 предлагает 14-дюймовый дисплей в трех различных версиях:

разрешение WUXGA, IPS, 400 нит, 100% sRGB,

разрешение WUXGA, IPS, сенсорный экран, 400 нит, 45% NTSC6,

разрешение 2.8K OLED, 400 нит, 100% DCI-P3, Dolby Vision, HDR True Black 500.

В этом случае возможно установить до 64 ГБ оперативной памяти и накопитель емкостью до 1 ТБ. Устройство также имеет инфракрасную камеру с разрешением FHD и интерфейсом мобильного промышленного процессора (MIPI) и с физическим затвором для конфиденциальности. Хотя емкость батареи составляет 58 Втч, производитель все равно обещает «многодневный срок службы батареи» благодаря использованию «более энергоэффективной панели дисплея с низким потреблением энергии». Также в системе доступен считыватель отпечатка пальца на кнопке питания. Размеры составляют 313,6×219,4×16,9 мм, а вес — от 1,24 кг.