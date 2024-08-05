Lenovo готовит новую консоль Legion Go — более компактную, с HDMI и лучшим охлаждением

Новые данные на сайте Lenovo намекают на выпуск новой более компактной консоли Legion Go. также портативный игровой ПК может получить лучшее охлаждение.

Первая Legion Go от Lenovo мощно вышла на рынок с производительным и популярным процессором AMD Ryzen Z1 и стала достойной альтернативой ROG Ally X от ASUS и другим. До сих пор о преемнике Legion Go не сообщалось, но сейчас компания говорит о новой модели, «компактной и легкой».

Как можно понять из недавно обновленной информации на сайте, Lenovo работает над новым устройством, вероятно, «урезанной» версией оригинальной модели. Речь идет об экране 7″ или 8″, по сравнению с 8,8″ дисплеем оригинальной модели — из чего и следует вывод о работе над новинкой. текст также говорит о встроенном порту HDMI и системе охлаждения с двойным вентилятором — этого нет в существующей Legion Go.

Обновление описания Legion Go свидетельствует о вероятном приближении новой модели. Итак, новая консоль станет меньше, будет работать лучше благодаря более мощному охлаждению и будет иметь вывод на экран через HDMI. О спецификациях «железа» пока ничего не известно — скорее всего, устройство не будет слишком отличаться.

Сейчас рынок портативных консолей и ПК ждет новых аппаратных платформ. MSI уже интегрировала процессор Intel Lunar Lake в собственную консоль ClawТакже от производителя ждут модель на Strix Point от AMD. Относительно Lenovo столь конкретной информации пока нет.

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Источники: VideoCardz, Wccftech

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