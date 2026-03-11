Новости Устройства 11.03.2026 comment views icon

Lenovo Tab Plus Gen 2 с гигантским динамиком посередине: в сети появились первые фото и характеристики

Lenovo показала на MWC 2026 несколько довольно интересных продуктов. Были предположения, что компания привезет на выставку Lenovo Tab Plus Gen 2, который просочился в сеть за несколько дней до события. Этого не произошло, но утечка принесла новые фотографии этого необычного устройства.


Известный инсайдер Evan Blass снова взялся за свое — на этот раз он поделился несколькими изображениями преемника Lenovo Tab Plus. Самой заметной его особенностью является массивный динамик JBL прямо посередине планшета, на задней панели. Вокруг этого динамика расположено серебристое кольцо, которое может служить подставкой, если его вытянуть. Она позволяет размещать планшет для использования в горизонтальной или вертикальной ориентации, или даже подвешивать его на крючок.

Фото: Androd Authority / Evan Glass

Из изображений также следует, что планшет будет поставляться с несколькими аксессуарами: можно увидеть стилус, прозрачный защитный чехол, созданный с учетом этого массивного динамика, с клапаном, который можно открыть, когда вы хотите слушать звук, не вынимая планшет из чехла. Также предусмотрена поддержка дополнительного плечевого ремня, что позволяет носить планшет как сумку или мессенджер-бэг. Дополнительно есть информация, что Lenovo Tab Plus Gen 2 — это планшет с 12,1-дюймовым дисплеем с разрешением 2.5K. Lenovo пока официально не представила Tab Plus Gen 2, однако недавно планшет недавно получивший награду IF Design Guide Award.

Фото: Liliputing.com / Evan Glass

Стоит отметить, что Lenovo, вероятно, подала этот планшет на рассмотрение еще некоторое время назад. Другой продукт Lenovo, получивший награду, на сайте IF Design Guide указан как Lenovo MaxArt. Но когда компания фактически представила ноутбук во время CES в январе, он уже назывался Lenovo ThinkPad Rollable DX Proof of Concept. В любом случае, если Tab Plus Gen 2 все же будет представлен, он получит аудиосистему JBL 9-unit PRO. Lenovo также заявляет, что это будет первый планшет с пассивными радиаторами, которые обеспечивают усиленное воспроизведение басовых частот без дополнительного потребления энергии.

Фото: Liliputing.com / Evan Glass

Впрочем, это означает, что динамик на задней панели планшета довольно большой: это большой круг, из-за которого средняя часть планшета выглядит как минимум вдвое толще внешних краёв. Подробности технические характеристики пока недоступны. Но учитывая 12-дюймовый дисплей, можно предположить, что Lenovo рассматривала этот планшет как замену $200 Lenovo Idea Tab Plus, а не $740 Lenovo Yoga Tab Plus (который имеет больший экран, более быстрый процессор, больше памяти и другие премиальные функции).

Было бы хорошо получить некоторые детали об этом планшете во время MWC, но похоже, что придется просто ждать, пока Lenovo будет готова его представить. Или по крайней мере до следующей утечки. Судя по большому количеству изображений, которыми поделился инсайдер, не будет удивительно, если Lenovo готовится к анонсу уже в ближайшее время.


Робот-ассистент с «глазами» и умный хаб: Lenovo показала два ИИ-концепта для рабочего стола

Источник: Android Authority, Liliputing.com



