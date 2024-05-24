Новости Технологии 24.05.2024 в 15:30 comment views icon

Новая консоль Asus ROG Ally X — 24 ГБ LPDDR5X-7500, вдвое большая батарея, USB4 для внешних видеокарт

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg

Андрій Русанов

Автор сайта

Новая консоль Asus ROG Ally X — 24 ГБ LPDDR5X-7500, вдвое большая батарея, USB4 для внешних видеокарт

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Сайт VideoCardz поделился утечкой обновленной портативной консоли Asus ROG Ally X и утверждает, что это официальные характеристики Новая консоль будет иметь тот же процессор AMD Ryzen Z1 Extreme с 8 ядрами Zen4 и 12 вычислительными блоками RDNA3. Консоль сохранит тот же 7″ экран Full-HD с частотой обновления 120 Гц и яркостью 500 нит.

Значительные изменения претерпело внутреннее размещение компонентов, в том числе большей батареи. Одной В новой версии более длительное время автономной работы будет обеспечено батареей емкостью 80 Вт-ч.

ROG Ally X также получит 24 ГБ памяти LPDDR5X-7500 Модель 2023 года имеет 16 ГБ памяти LPDDR5-6400, то есть увеличен не только объем, но и скорость, что несомненно повлияет на игры наилучшим образом.

Нова консоль Asus ROG Ally X — 24 ГБ LPDDR5X-7500, вдвічі більша батарея, USB4 для зовнішніх відеокарт

ASUS подтверждает, что консоль будет на 70 г тяжелее (678 г) и немного толще (36,9 мм против 32,4 мм). Мобильный порт ROG XG для внешней видеокарты заменен на USB4 Type-C, который поддерживает DisplayPort 1.4 и Power Delivery 3.0.

Характеристики ASUS ROG Ally X

  • Процессор — AMD Ryzen Z1 Extreme
  • Экран — 7″ FHD 120 Гц
  • Аккумулятор — 80 Вт-ч
  • SSD — поддержка M.2 2280
  • Память — 24 ГБ LPDDR5X-7500
  • Разъемы — USB 3.2 Type-C Gen2 + USB4 Type-C
  • Вес — 678 г
  • Размер — 280 × 114 × 37 мм
  • Шасси — черный, более эргономичный корпус

Также ASUS обновила вентилятор, который стал на 23% меньше и получил на 50% более тонкие ребра. Поток воздуха увеличился на 10%. ASUS также отмечает, что ROG Ally оснащен «Precision D-Pad», рассчитанным на 5 миллионов циклов. Устройство будет представлено уже через несколько дней на Computex 2024, цена пока не известна. Также сайт сделал сравнительную таблицу характеристики всех портативных консолей этого класса.

Нова консоль Asus ROG Ally X — 24 ГБ LPDDR5X-7500, вдвічі більша батарея, USB4 для зовнішніх відеокарт

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить