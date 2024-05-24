Новая консоль Asus ROG Ally X — 24 ГБ LPDDR5X-7500, вдвое большая батарея, USB4 для внешних видеокарт

Сайт VideoCardz поделился утечкой обновленной портативной консоли Asus ROG Ally X и утверждает, что это официальные характеристики Новая консоль будет иметь тот же процессор AMD Ryzen Z1 Extreme с 8 ядрами Zen4 и 12 вычислительными блоками RDNA3. Консоль сохранит тот же 7″ экран Full-HD с частотой обновления 120 Гц и яркостью 500 нит.

Значительные изменения претерпело внутреннее размещение компонентов, в том числе большей батареи. Одной В новой версии более длительное время автономной работы будет обеспечено батареей емкостью 80 Вт-ч.

ROG Ally X также получит 24 ГБ памяти LPDDR5X-7500 Модель 2023 года имеет 16 ГБ памяти LPDDR5-6400, то есть увеличен не только объем, но и скорость, что несомненно повлияет на игры наилучшим образом.

ASUS подтверждает, что консоль будет на 70 г тяжелее (678 г) и немного толще (36,9 мм против 32,4 мм). Мобильный порт ROG XG для внешней видеокарты заменен на USB4 Type-C, который поддерживает DisplayPort 1.4 и Power Delivery 3.0.

Характеристики ASUS ROG Ally X

Процессор — AMD Ryzen Z1 Extreme

Экран — 7″ FHD 120 Гц

Аккумулятор — 80 Вт-ч

SSD — поддержка M.2 2280

Память — 24 ГБ LPDDR5X-7500

Разъемы — USB 3.2 Type-C Gen2 + USB4 Type-C

Вес — 678 г

Размер — 280 × 114 × 37 мм

Шасси — черный, более эргономичный корпус

Также ASUS обновила вентилятор, который стал на 23% меньше и получил на 50% более тонкие ребра. Поток воздуха увеличился на 10%. ASUS также отмечает, что ROG Ally оснащен «Precision D-Pad», рассчитанным на 5 миллионов циклов. Устройство будет представлено уже через несколько дней на Computex 2024, цена пока не известна. Также сайт сделал сравнительную таблицу характеристики всех портативных консолей этого класса.

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