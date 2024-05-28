Lenovo готовит упрощенную консоль Legion Go Lite — более легкая, на том же процессоре AMD Ryzen Z1

Портативная игровая консоль Lenovo Legion Go имеет большой 8,8″ экран и съемные джойстики, которые добавляют удобство, отсутствующее у конкурентов. Однако некоторые из них являются более легкими, как ASUS ROG Ally — по данным Windows Central, вскоре Lenovo также готова будет предложить более легкий и тонкий вариант.

Lenovo Legion Go некоторым обозревателям кажется тяжелой и большой. Все функции и мощное охлаждение добавляют устройству веса. Консоль весит почти на 200 г больше, чем ROG Ally. Источники, знакомые с планами Lenovo, сообщают, что меньшая версия Lenovo Legion Go на подходе.

Консоль Lenovo Legion Go Lite получит тот же процессор AMD Ryzen Z1 и некоторые усовершенствования по сравнению со своим предшественником. Точно не известно, какие изменения произойдут, но новое устройство может получить несколько меньший дисплей, отказ от съемных джойстиков, а также меньшую цену. ASUS имеет более дешевую версию своего Ally, которая использует чип AMD Ryzen Z1 (не Extreme).

Известно, что Lenovo представит Legion Go Lite вскоре. Учитывая выставку Computex 2024 и данные по предложениям конкурентов на выставке, можно ожидать ее появления именно там.

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