Хакеры могут видеть текст на экране с помощью излучения HDMI — метод уже используют

Исследователи продемонстрировали доступ к изображению на экране с помощью электромагнитного излучения HDMI. Хакеры уже этим пользуются.

Команда из Университета Республики Уругвай пишет, что их метод прослушивания кабеля на основе искусственного интеллекта достаточно хорошо работает, чтобы подобные атаки могли происходить уже сейчас.

Еще в эпоху аналогового видео хакерам было относительно просто реконструировать то, что было на экране, с помощью излучения видеокабелей. Но как только цифровые протоколы, такие как HDMI, взяли верх, это стало намного сложнее. Однако цифровые сигналы все равно испускают электромагнитное излучение при передаче между компьютером и дисплеем. Обучая модель искусственного интеллекта на образцах соответствующих оригинальных и перехваченных сигналов HDMI, исследователи смогли декодировать излучение в читаемые снимки экрана.

Новая техника реконструировала текст из украденных сигналов HDMI с точностью около 70%. Это далеко от идеала, но вполне достаточно, чтобы идентифицировать большинство информации. Хакеры смогли бы относительно легко видеть введенные пароли, финансовые данные или зашифрованные сообщения.

Чтобы проверить свой метод атаки, исследователи использовали программное обеспечение для распознавания текста на визуальных изображениях, восстановленных их моделью ИИ. Затем они могли сравнить извлеченный текст с оригинальным содержимым экрана. Команда говорит, что их метод уменьшает количество ошибок на 60% по сравнению с предыдущими исследованиями.

Есть несколько способов, которыми хакеры могут осуществить прослушивание HDMI в реальном мире. Они могут установить незаметное устройство для захвата сигнала внутри здания. Или находиться поблизости с радиоантенной, чтобы захватить утечку излучения HDMI.

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Исследователи говорят, что эти атаки уже используются против государственных учреждений и чувствительных промышленных учреждений. Но подобные организации, вероятно, уже защищают свои помещения от электромагнитных утечек.

Однако для обычного домашнего или офисного пользователя возможность подобного взлома достаточно высока. Развёртывание моделей ИИ и необходимого оборудования для захвата сигнала происходит быстро.

«Правительства обеспокоены этим, но я бы не сказал, что обычный пользователь должен быть слишком обеспокоен. Если вы действительно заботитесь о своей безопасности, независимо от причин, это может стать проблемой», — объясняет ведущий исследователь Федерико Ларрока.

Вероятно, тотальной опасности для каждого нет, но загадочные машины, приборы или неизвестные люди вокруг могут скрывать большую опасность, чем раньше.

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Источник: TechSpot

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