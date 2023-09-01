Lenovo Legion Go — конкурент Steam Deck на Windows 11 со съемными контроллерами аля Nintendo Switch за €799

Lenovo анонсировала трио продуктов, которые дополнят игровую экосистему Legion. Главной новинкой стала портативная игровая консоль Legion Go, которая по форм-фактору напоминает Nintendo Switch, но по сути является конкурентом Steam Deck. Ей в дополнение (и не только) идут очки Legion Glasses, которые Lenovo называет «виртуальным монитором» и игровые наушники Lenovo Legion E510 7.1 RGB.

Lenovo Legion Go

Портативка оснащена процессором AMD Ryzen Z1 Extreme с графикой AMD RNDA, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и работает под управлением операционной системы Windows 11. Сенсорный IPS-дисплей называется Lenovo PureSight, он на 8,8 дюйма с разрешением 2560 x 1600 пикселей (144 Гц / 97% DCI-P3 / 500 нит / 83%AAR).

Данные предлагается хранить на накопителях емкостью 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ (PCIe Gen4 SSD), их можно дополнить с помощью карточек до 2 ТБ через порт micro-SD. Также есть порты 2 USB-Type C (USB 4.0, DisplayPort 1.4, Power Delivery 3.0) и 3,5-мм аудиовыход.

Одна из главных характеристик для портативных устройств — автономность. Lenovo Legion Go оснащен аккумулятором на 49,2 Вт-ч (больше, чем у ROG Ally и Steam Deck), однако ориентировочное время работы пока не сообщается. Что касается зарядки, производитель хвастается технологией Super Rapid Charge, которая должна восстанавливать 70% заряда за полчаса. Аккумуляторы в контроллерах, которые можно отсоединить — по 900 мАч.

Lenovo в анонсном трейлере делает акцент на малошумности, как будто можно играть даже в библиотеке, и никто не заметит. Это должна обеспечивать технология Coldfront, и вентилятор с 79 лопастями из жидкого кристаллического полимера. Обещают шум не более 25 дБ.

Формат использования согласно видео — один в один как Nintendo Switch, можно играть в сложенном, так сказать, классическом виде, а при необходимости отсоединить два геймпада Legion TrueStrike и установить экранный блок на столе с помощью специальной подставки. За тем исключением, что играть предлагается не в специально разработанные под гибридный формат эксклюзивы Nintendo, а пользоваться огромной, но не приспособленной библиотекой Windows-игр. Единственным весомым нововведением видится специальная накладка, которая превращает этот «джойкон» в штурвал.

По сути Lenovo Legion Go является конкурентом Steam Deck, у них практически одинаковая библиотека (разве Steam больше заботится об оптимизации игр), но Legion Go должен быть мощнее и гибче. Интересно, что под правым стиком располагается аналогичная сенсорная панель, без которой сложно в играх для Windows. Сами стики работают на эффекте Холла, так что у них должно быть меньше проблем с дрифтом.

Lenovo Legion Glasses

Производитель позиционирует очки тем, кто стремится играть в дороге или на диване. Это частное решение, которое можно назвать «виртуальный монитор». Legion Glasses совместимы с Lenovo Legion Go, большинством устройств на Windows, Android и macOS.

Технология дисплея — OLED, разрешение FHD (1920 x 1080 на глаз), а частота обновления 60 Гц. Звук воспроизводится с помощью встроенных динамиков.

Наушники Lenovo Legion E510 7.1 RGB

Данное изделие также предназначено прежде всего для геймеров в дороге. Игровые наушники-вкладыши должны обеспечивать объемный звук 7.1, что позволит слышать каждую команду и приближение врагов.

Звук воспроизводят 10-миллиметровые арматурные динамики. Соединение с устройствами происходит через порт USB-C, что удобно для большинства смартфонов на Android.

Цены и доступность

Lenovo Legion Go начнет продаваться в ноябре 2023 года по цене от 799 евро. Lenovo Legion Glasses и наушники Legion E510 7.1 RGB Gaming In-Ear Headphones придут на полки в октябре за 499 и 49,99 евро соответственно.