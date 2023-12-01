ASUS ROG Ally Extreme – портативный игровой ПК с 7-дюймовым Full HD дисплеем официально продается в Украине по цене от 33 тыс. грн

Компания ASUS сообщила об официальной доступности в Украине игровой консоли ROG Ally (2023) в мощнейшей версии Extreme. Это полноценный игровой ПК с Windows 11, но в портативном форм-факторе.

ROG Ally Extreme (2023) имеет 7-дюймовый дисплей IPS-класса с разрешением Full HD (1920×1080). Пиковая яркость составляет 500 кд/м2, частота обновления – 120 Гц. Заявлено о поддержке Dolby Vision HDR и AMD FreeSync Premium.

Система содержит процессор AMD Ryzen Z1 Extreme (микроархитектура Zen 4, 8 ядер/16 потоков, кэш-память 24 МБ, до 5,1 ГГц; графика 12 CU RDNA3, до 2,7 ГГц, 8,6 TFlops), 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и NVMe PCIe 4.0 накопитель емкостью 512 ГБ. Также есть разъем для карт памяти microSD UHS-II. Процессор поддерживает технологии AMD FidelityFX Super Resolution и AMD Radeon Super Resolution.

В ROG Ally Extreme (2023) доступны трехдиапазонный модуль Wi-Fi 6E (802.11ax), модуль Bluetooth 5.2, два динамика, встроенный массив микрофонов и 3,5-мм комбинированный аудиоразъем. Корпус выполнен в виде геймпада со всеми обычными органами управления игрой: кнопками, A, B, X, Y, D-pad, аналоговыми триггерами, бамперами, аналоговыми стиками и т.д. Устройство содержит 6-осевой гироскоп и систему тактильного обратного отклика. Аккумулятор имеет емкость 40 Вт•ч. Портативный ПК имеет размеры 28×11,1×2,12~3,24 см и вес 608 г.

ROG Ally Extreme (2023) уже доступен в официальном онлайн магазине ASUS Украина и в магазинах партнеров компании по цене от 32 999 грн. Кроме того, вместе с ROG Ally предлагается 3-месячная подписка на Xbox Game Pass.

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Дополнительно доступна опциональная станция ROG Gaming Charger Dock, которая позволяет подключить Ally к телевизору и играть на большом экране вместе с друзьями с помощью дополнительных контроллеров. И еще можно использовать графическую док-станцию XG Mobile, которая может содержать видеокарту до NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуков. Она предоставляет ROG Ally мощность, достаточную для запуска игр AAA с разрешением 4K с трассировкой лучей и DLSS 3.