Lenovo представила первый в мире ноутбук с гибким экраном ThinkPad X1 Fold за $2499 и ноутбук-трансформер Yoga 5G на SoC Snapdragon 8cx за $1500

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Компания Lenovo привезла на выставку CES 2020 очень много всяких новинок. Возможно, больше, чем любой другой производитель. Последнее дополнение к списку — складной мобильный ПК с гибким экраном и ноутбук категории Always Connected PC на прошлогодней высокопроизводительной SoC Snapdragon 8cx.

На самом деле обе «новинки» не такие уж и новинки. Впервые прототип ноутбука с гибким экраном Lenovo показала еще в мае прошлого года, пообещав выпустить его на рынок в 2020 году; тогда же дебютировал и ноутбук-трансформер Lenovo на 7-нм SoC Snapdragon 8cx. Теперь же состоялась полноценная премьера обоих: первый выйдет на рынок под названием Lenovo ThinkPad X1 Fold, а второй — Lenovo Yoga 5G (в некоторых странах — Flex 5G).

Что касается «первого в мире ПК с гибким дисплеем» Lenovo ThinkPad X1 Fold, который больше планшет, чем ноутбук, он поступит в продажу во второй половине 2020 года по цене от $2499. Было изначально понятно, что устройство будет недешевым, так что озвученная сумма неожиданностью не стала, учитывая стоимость ранее выпущенных сгибаемых смартфонов. Но вопрос здесь в том, сможет ли новинка оправдать ожидания производителя.

Lenovo ThinkPad X1 Fold

Lenovo ThinkPad X1 Fold выделяется относительно компактными размерами (все-таки толщина у него достаточно большая) и малой массой. Устройство, изготовленное в корпусе из легких сплавов и углеродного волокна, весит менее одного килограмма. В разложенном состоянии он предлагает сенсорный экран OLED диагональю 13,3 дюйма и разрешением 2048х1536 пикселей. Максимальная яркость экрана формата 4:3 составляет 300 нит. Есть два режима работы: режим ноутбука, в котором экран делится пополам на два независимых, а также режим «моноблока» с подключением беспроводной клавиатуры.

В сложенном состоянии между половинками корпуса остается довольно большой зазор, но Lenovo придумала, как обыграть эту конструктивную особенность — производитель предлагает использовать это место для Bluetooth-клавиатуры Mini Fold во время переноски. Она входит в комплект и идеально подойдет пользователям, предпочитающим привычную клавиатуру новомодным виртуальным с тактильной обратной связью.

Итого получается два режима работы, но окончательно сказать, насколько удобно работать с экраном такого размера, можно будет только, попользовавшись устройством какое-то время.

Lenovo ThinkPad X1 Fold оснащается неназванным процессором Intel Core со встроенной графиков Intel UHD 11-го поколения, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X с частотой 4267 МГц, SSD объемом 1 ТБ с интерфейсом PCIe 3.0 x4 и поддержкой NVMe и аккумулятором на 50 кВт*ч. Из портов предусмотрены два USB Type-C.

На рынок Lenovo ThinkPad X1 Fold выйдет под управлением ОС Windows 10 Pro, но производитель начать продавать версии с ОС Windows 10X для складных ПК, когда та станет доступна. Кроме клавиатуры в комплект поставки также входят кожаный чехол со встроенной откидной подставкой и стилус.

Lenovo Yoga 5G

Ключевые особенности Lenovo Yoga 5G — SoC Snapdragon 8cx, модемом 5G и компактные размеры. При габаритах 322,5х216х15,2 мм при массе 1350 граммов. С другой стороны, в лагере Wintel есть немало более тонких легких моделей, взять хотя бы представленный на днях ASUS ExpertBook B9450FA того же 14-дюймового класса.

Lenovo Yoga 5G оснащается сенсорным 14-дюймовым экраном IPS разрешением 1920х1080 пикселей, 8 ГБ ОЗУ и флэш-памятью UFS 3.0 объемом 256 или 512 ГБ. Емкость аккумуляторной батареи составляет 60 Вт·ч, а заявленная производителем автономность — до 24 часов. Это не сильно больше, чем у того же ASUS ExpertBook B9450FA.

Также в конфигурации устройства есть сканер отпечатков пальцев и ИК-камера, стилус, два порта USB 3.1 Gen 1 Type-C и слот для карт SIM формата nano (поддержка eSIM тоже есть).

Работает Lenovo Yoga 5G под управлением ОС Windows 10 on ARM, которая пока работает далеко не со всеми приложениями x86, но вскоре ситуация должна улучшиться и появится поддержка всех 64-разрядных программ через встроенным эмулятор.

В Европе Lenovo Yoga 5G будет стоить 1500 евро, в США — $1500.

Источник: liliputing и (2)