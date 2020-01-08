14-дюймовый бизнес-ноутбук ASUS ExpertBook B9450FA: масса 990 грамм и до 22 часов автономности

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Кроме ультратонкого игрового ноутбука ROG Zephyrus G14 компания ASUS привезла на выставку CES 2020 еще один интересный (по-своему) 14-дюймовый бизнес-ноутбук — рекордно тонкий и легкий ExpertBook B9450FA. На самом деле этот новый ExpertBook B9450FA — это переименованный AsusPro B9, впервые показанный еще на выставке IFA 2019.

Название — это единственное, что изменилось. Новый ExpertBook B9450FA — точная копия AsusPro B9, и производитель по-прежнему называет устройство самым легким бизнес-ноутбуком в своем классе. Масса варианта с батареей на 33 Вт·ч составляет всего 880 грамм или 990 грамм — с батареей на 66 Вт·ч. В случае версии с более емким аккумулятором автономность достигает впечатляющих 22 часов, хотя насколько реально получить такой результат на практике — вопрос.

Размеры — ноутбука 320х202х14,9 мм. Для сравнения, стандартный лист А4 имеет размеры 297х210 мм, а толщина обычной батарейки формата АА составляет 14 мм. Корпус ExpertBook B9450FA выполнен из прочного магниево-алюминиевого сплава — устройство отвечает требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810G, определяющего устойчивость к высоким и низким температурам, попаданию жидкости, ударам и падениям. В то же время здесь используется фирменный шарнир ErgoLift, приподнимающий заднюю часть корпуса, чтобы улучшить забор воздуха СО и повысить удобство печати.

Ноутбук ASUS ExpertBook B9450FA оснащается 14-дюймовым экраном (занимает 94% площади поверхности крышки), процессорами Intel Core i7 и i5 десятого поколения с графикой Intel UHD Graphics 620, 16 ГБ ОЗУ, два накопителя SSD M.2 PCIe x4 суммарным объемом 2 ТБ, адаптеры Intel 802.11 a/b/g/n/ax (2×2) и Bluetooth 5.0, датчик отпечатков пальцев, двойной микрофон и стереодинамики Harman Kardon.

Набор портов достаточно широк: есть полноразмерный USB-A 3.2 Gen 2, два порта Thunderbolt 3 в формате USB-C (скоростная зарядка, видеовывод и высокоскоростная передача данных через один кабель), выход HDMI, micro-HDMI для LAN, Kensington и 3,5-мм аудиоразъем для наушников.

В продажу ASUS ExpertBook B9450FA должен поступить в этом году, но точные сроки и цена пока не сообщаются.

Источник: ASUS