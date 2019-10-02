Microsoft представила ОС Windows 10X для складных (двухэкранных) мобильных ПК с новым меню «Пуск» без «живых плиток» и поддержкой традиционных настольных приложений Win32





Как и ожидалось, вместе со складным мобильным ПК Surface Neo, оснащенный двумя экранами, компания Microsoft представила на сегодняшней крупной презентации новую ОС Windows 10X. Это та самая специальная версия Windows 10, что ранее проходившая под названиями Windows Core OS и Windows Lite. Она предназначена как раз для нового класса мобильных ПК с двумя экранами, к которому и относится эталонный Surface Neo. В обозримом будущем складные мобильные ПК с двумя экранами выпустят и другие именитые производители: ASUS, Dell, HP и Lenovo.

Самое главное в Windows 10X — это, пожалуй, поддержка традиционных настольных приложений Win32, а не только приложений PWA и UWP. Как сообщалось накануне, обеспечить это удалось за счет технологии контейнеризации (виртуализации на уровне ОС). Да, нам еще предстоит оценить разницу в быстродействии по сравнению с обычным локальным запуском, но это выгодно отличает новую Windows 10X от пресловутых Windows RT и Windows 10 S.

Windows 10X — это не просто упрощенная версия Windows 10. Она получила ряд отличий и оптимизаций интерфейса для использования преимуществ нового класса двухэкранных и гибридных планшетов-ноутбуков складной конструкции. В частотности, Windows 10X выделяется новым меню «Пуск» без «живых» плиток (Live Tiles), анимированных иконок, которые дебютировали в ОС Windows Phone, после чего перекочевали в Windows 8, а затем — и в Windows 10. Интерфейс Windows 10X ориентирован на сенсорное управление, в обновленном меню есть иконки приложений, выстроенные в несколько рядов (их можно будет закрепить на конкретном месте), и список недавно открытых документов. Собственно, этот дизайн нам хорошо знаком — все это мы видели, когда летом Microsoft по ошибке засветила этот новый интерфейс в одной из внутренних тестовых сборок Windows 10. По сути, упрощенный вид меню «Пуск» из Windows 10X больше похоже на панель задач, чем на «Пуск» из обычной Windows 10.

«Windows 10X — лучшая из версий Windows 10, созданная для обеспечения уникальных возможностей работы на многогранных двухэкранных ПК», — говорится в одной из строчек в официальном блоге Microsoft.

Пока неясно, планируются ли какие-либо изменения в интерфейсе обычной Windows 10, чтобы привести меню «Пуск» к единому дизайну, но совершенно очевидно, что Microsoft больше не видит смысла в «живых» плитках, так что вскоре этот элемент, к радости многих, уйдет в историю.

Microsoft планирует запуск Windows 10X на праздничный сезон 2020 года. По словам компании, первая волна устройств выйдет осенью следующего года и будет оснащаться процессорами Intel. Как неожиданно! (на самом деле нет)

Источник: The Verge