Microsoft представила ОС Windows 10X для складных (двухэкранных) мобильных ПК с новым меню «Пуск» без «живых плиток» и поддержкой традиционных настольных приложений Win32

Как и ожидалось, вместе со складным мобильным ПК Surface Neo, оснащенный двумя экранами, компания Microsoft представила на сегодняшней крупной презентации новую ОС Windows 10X. Это та самая специальная версия Windows 10, что ранее проходившая под названиями Windows Core OS и Windows Lite. Она предназначена как раз для нового класса мобильных ПК с двумя экранами, к которому и относится эталонный Surface Neo. В обозримом будущем складные мобильные ПК с двумя экранами выпустят и другие именитые производители: ASUS, Dell, HP и Lenovo.

Самое главное в Windows 10X — это, пожалуй, поддержка традиционных настольных приложений Win32, а не только приложений PWA и UWP. Как сообщалось накануне, обеспечить это удалось за счет технологии контейнеризации (виртуализации на уровне ОС). Да, нам еще предстоит оценить разницу в быстродействии по сравнению с обычным локальным запуском, но это выгодно отличает новую Windows 10X от пресловутых Windows RT и Windows 10 S.

