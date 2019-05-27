Lenovo анонсировала первый в мире ноутбук на 7-нм SoC Snapdragon 8cx с модемом Snapdragon X55 5G, которая в первых тестах опережает Intel Core i5-8250U





В конце прошлого года Qualcomm представила высокопроизводительную семинанометровую Snapdragon 8cx для нового поколения ноутбуков с Windows 10 on ARM. Напомним, речь о мобильных ПК категории Always Connected PC, инициативе Qualcomm и Microsoft, запущенной в конце 2017 года. Затем в феврале на MWC 2019 дебютировала версия Qualcomm Snapdragon 8cx с модемом Snapdragon X55 5G, которую компания Lenovo выбрала для будущего мобильного ПК категории Always Connected PC на замену нынешней модели Lenovo Yoga C630 WOS. И вот сейчас в рамках Computex 2019 состоялся формальный анонс грядущей новинки.

Пока безымянное устройство проходит под кодовым именем Project Limitless, а его выход на рынок намечен только на следующий год, хотя изначально новые ноутбуки на Snapdragon 8cx нам обещали в третьем квартале этого года.

Так или иначе, Lenovo Project Limitles — это первый ноутбук на базе SoC Snapdragon 8cx со встроенным модемом Snapdragon X55 5G. Как можно видеть из официального изображения, это ноутбук-трансформер, способный складываться в планшет благодаря возможность отклонять экран относительно плоскости клавиатуры на угол в 360 градусов. Увы, никаких других подробностей о характеристиках новинки нет, что неудивительно, учитывая, что его выход планируется только в следующем году. Но в одном можно быть уверенным: дешевым это устройство не будет. Но, вероятно, эта модель будет дешевле недавно показанного первого ноутбука Lenovo с гибким экраном.

Одновременно в сети появились результаты тестов новой платформы Snapdragon 8cx в синтетических и полусинтетических приложений. И выглядят эти результаты весьма многообещающе. Если предыдущий флагман Snapdragon 850 во многих задачах проигрывал даже самым слабым процессорам Intel Atom, то новый Snapdragon 8cx вполне способен составить конкуренцию Intel Core i5-8250U. Более того, в некоторых тестах платформа Qualcomm даже обходит решение Intel. Да, это только первые тесты и к тому же синтетические, но, учитывая, что именно недостаточно высокая производительность, стала одной из основных причин неудачи первых ноутбуков Windows 10 on ARM, результат впечатляет.

Источник: Lenovo и AndroidAuthority