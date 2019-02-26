Lenovo Tab V7 – гибрид смартфона и планшета с 6,9-дюймовым дисплеем и двумя слотами для SIM-карт

Компания Lenovo показала на выставке MWC 2019 новый планшет начального уровня под названием Lenovo Tab V7. Хотя в его также можно рассматривать и в качестве смартфона-переростка. Дело в том, что он не только поддерживает мобильную связь 4G, но содержит сразу два слота для SIM-карт, что больше свойственно смартфонам.

Планшет Lenovo Tab V7 содержит 6,9-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 18:9. Экран занимает 81% лицевой панели. Верхняя и нижняя рамки по нынешним меркам уже считаются большими, зато они симметричные. В устройстве используется процессор Snapdragon 450, 3 или 4 ГБ оперативной памяти и 32 или 64 ГБ встроенной флэш-памяти. На задней панели расположены 13-мегапиксельная камера с LED вспышкой и сканер отпечатков пальцев. Камера на лицевой панели снабжена 5-мегапиксельным сенсором. Она поддерживает функции распознавания лица и радужной оболочки глаза. Аппарат имеет размеры 177,9×86,5×7,89 мм и массу 195 г. В качестве операционной системы используется версия Android 9 Pie.

Планшет Lenovo Tab V7 поступит в продажу в апреле. Цена стартовой конфигурации с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной флэш-памяти заявлена на уровне $250.

Источник: gizmochina