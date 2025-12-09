Lenovo "засветила" ноутбук с раздвижным дисплеем: широкоэкранный Legion Pro Rollable покажут на CES 2026

Lenovo засветилась в предновогодних утечках. На этот раз компания готовит нечто интересное и необычное для геймеров. В сети появились первые сведения о Lenovo Legion Pro Rollable — игровом ноутбуке с моторизированным экраном, расширяющимся в ультраширокий формат. Вероятно, официальный дебют новинки состоится на выставке CES 2026.

В сложенном виде Legion Pro Rollable выглядит как обычный ноутбук с привычным OLED-дисплеем с пропорциями 16:9. Но внутри крышки стоят моторы, которые «вытягивают» дополнительные секции панели с обеих сторон. В результате экран буквально превращается в широкое полотно в формате 21:9 — идеальный вариант для игр, фильмов и рабочих сценариев, где важна дополнительная площадь.

В маркетинговых материалах указано, что новинка работает на базе процессора Intel Core Ultra, но точные модели, объем памяти и накопителей пока не указаны. Судя по актуальным Legion, можно смело ожидать дискретную графику NVIDIA RTX и частоту обновления экрана не менее 120 Гц. Источник предполагает, что Lenovo может использовать еще не представленные Core Ultra 300 Panther Lake, иначе не было бы смысла держать продукт в секрете вплоть до CES 2026.

Выдвижной механизм также не появился на пустом месте. Lenovo уже продает ThinkBook Plus Gen 6 Rollable — гибридный бизнес-ноутбук, который расширяет 14-дюймовую OLED-панель до 16,7 дюйма. Компания заявляет о более 20 тыс. циклов развертывания, а модель, которая вышла из концепта на CES 2025, сейчас стоит около $3300.

Учитывая дискретную графику, усиленную систему охлаждения и конструкцию с двойным развертыванием экрана, цена Legion Pro Rollable однозначно будет выше. Возможно, существенно выше, что оставит новинку в премиальной нише, даже если Lenovo представит ее на CES 2026 и выпустит в продажу позже в том же году.

Также стоит заметить, что многие экспериментальные устройства со стендов CES так и не доходят до магазинов. Но, возможно, на этот раз все будет иначе — ноутбук выглядит достаточно зрелым, чтобы стать реальной коммерческой моделью. Породит ли это широкое распространение такого раздвижного формфактора, покажет время. Учитывая подорожание комплектующих, таких как память и процессоры, производителям стоит предлагать что-то особенное, чтобы обосновать более высокие цены.

