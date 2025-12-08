Результаты тестов пяти новых процессоров Intel — от Core Ultra 5 332 до Ultra X7 358H

Intel готовит серию довольно интересных процессоров Panther Lake. Свежая утечка результатов тестов сразу нескольких моделей проливает свет на их реальный потенциал. В PassMark засветились сразу четыре представителя линейки Core Ultra Series 3: Core Ultra 7 366H, Ultra X7 358H, Ultra 7 365 и Ultra 5 332. Вместе с ними отдельная утечка указывает на первую портативную консоль на базе Panther Lake — ONEXPLAYER X1 с процессором Core Ultra 5 338H.

Что известно о процессорах Panther Lake

В Core Ultra 7 366H инженеры Intel реализовали 16 вычислительных ядер, 18 МБ кэша L3 и 12 МБ L2. Модель Ultra X7 358H повторяет эту конфигурацию, но, судя по всему, имеет меньшие тактовые частоты. В этом случае базовая частота составляет 1,9 ГГц, повышенная частота — 4,8 ГГц. Она получила интегрированную графику Xe3 с 12 исполнительными блоками. Ultra 7 365 получила 8 ядер и имеет по 12 МБ кэшей L3 и L2. Ultra 5 332 — это самый слабый вариант с 6 ядрами, 12 МБ кэша L3 и 6 МБ L2.

Эти ранние тесты показывают довольно сильную производительность в одном потоке, что и ожидали от Panther Lake — линейки, которая должна стать ответом Intel на новое поколение мобильных чипов AMD.

Intel Core Ultra X7 366H демонстрирует подобную производительность к Core Ultra 9 285H, который имеет более высокую тактовую частоту до 5,40 ГГц, тогда как 366H должен работать на около 5,0 ГГц. Core Ultra X7 358H с тактовой частотой 4,8 ГГц быстрее Core Ultra 7 255H, который имеет преимущество в тактовой частоте 300 МГц и оснащен дополнительными P-ядрами.

Бюджетный Core Ultra 7 365 стоит сравнивать с подобными 8-ядерными моделями Ryzen и Lunar Lake. Этот чип оказывается быстрее Ryzen AI Z2 Extreme и Ultra 5 226V. Самый простой 6-ядерный Core Ultra 5 332 медленнее всех остальных.

Портативная консоль ONEXPLAYER X1 портативная консоль

Отдельная утечка подтверждает, что ONEXPLAYER тестирует новую версию портативной игровой консоли X1, где впервые появился процессор Panther Lake. Устройство работает на базе процессора Core Ultra 5 338H, который в тестовом образце определился как 12-ядерный чип с базовой частотой 1,90 ГГц и максимумом около 3,68 ГГц.

Процессор включает два кластера — 4 ядра в одном и 8 во втором. Другие утечки уточняют конфигурацию как 4P+4E+4 маломощных ядра — итого те самые 12. В ноутбуках этот чип может разгоняться до около 4,7 ГГц.

Кэш-подсистема выглядит серьезно для портативного гейминга: по 64 КБ инструкций и 32 КБ данных на ядро, 4 МБ L2 и 18 МБ L3. Ожидается поддержка инструкций AVX2, AVX-VNNI, VAES и SHA.

Графика Arc B370

Процессор Intel Core Ultra 5 338H не менее интересен своей новой графикой Arc B370 на архитектуре Xe3 (которая демонстрирует производительность на уровне мобильной RTX 3050 Ti) с 10 ядрами и бустом до 2,4 ГГц. Ранние утечки показывают, что B370 в Vulkan-тестах почти догоняет AMD Radeon 880M и уверенно опережает предыдущую интегрированную графику Xe2 из Lunar Lake. То есть ONEXPLAYER X1 с Panther Lake может стать одной из самых мощных портативных игровых консолей на Intel.

Оригинальная версия ONEXPLAYER X1 выходила с процессором Ryzen 7 8840U и GPU Radeon 780M. Более поздние версии X1 Pro добавили Ryzen AI 9 HX 370 и Radeon 890M, а также Intel Core Ultra H. Самая свежая X1 Air работает на Core Ultra V. Все модели имеют один и тот же форм-фактор: 10,95-дюймовый LTPS-экран с разрешением 2560×1600 пикселей и частотой 120 Гц. Съемные контроллеры позволяют использовать устройство как планшет, ноутбук или портативную консоль. Новая утечка гласит, что именно этот 3-в-1 корпус тестируют и с Panther Lake + Arc B370.

Источник: wccftech, videocardz