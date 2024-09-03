Летающий огнемет: на видео украинский дрон сжигает российских оккупантов вместе с посадкой

В Запорожской области у российских оккупантов буквально пригорело. На видео РУБПАК 108 отдельной бригады ТРО дрон с термитным зарядом эффектно сжигает их вместе с посадкой. Не хватает только «Полета валькирий».

Силы обороны Украины постоянно совершенствуют методы поражения российских захватчиков с помощью беспилотников. Это видео действительно довольно эффектное и напоминает фантастические фильмы. На нем FPV-дрон в прямом смысле выжигает захваченную врагом посадку.

Это работа оператора дрона роты ударных беспилотников «No Chance» 108-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. OSINT-еры «КиберБорошно» считают, что события происходят возле села Украинское Запорожской области. На кадрах можно видеть использование термитной боевой части.

Термитная смесь складывается из порошка алюминия или магния вместе с оксидами некоторых металлов. При воспламенении с помощью запала смесь выделяет огромное количество тепла и нагревается до 2700 °C.

Исследователь DanielR отмечает, что на видео дрон выжег достаточно большой участок посадки, затем сбросил заряд и улетел невредимым. БПЛА кажется довольно большим, если сравнивать с деревьями. Также он должен был нести значительный запас боевого вещества. Такие квадрокоптеры, как украинская «Королева шершней» сейчас способны переносить почти 10 кг боевой части.

На Defense Express оценивают такой заряд как сравнительно недорогое и очень эффективное средство против российской пехоты. Еще никогда выражение «выкурить врага» не было таким буквальным. Неизвестно, насколько это массовый способ борьбы с оккупантами. Издание добавляет, что россияне уже успели украсть видео и, как всегда, выдают его за собственное.

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