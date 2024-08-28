Новости Military Tech 28.08.2024 в 17:16 comment views icon

«Будем всех бомбить»: украинский дрон REX несет под крыльями до 8 боеприпасов и ведет разведку

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Андрій Русанов

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«Будем всех бомбить»: украинский дрон REX несет под крыльями до 8 боеприпасов и ведет разведку

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Беспилотный авиационный ударный комплекс REX — это настоящий небольшой самолет-бомбардировщик. Он несет по четыре бомбы под каждым крылом и сам находит цели.

Беспилотник REX способен не только сбрасывать бомбы на российских оккупантов. Он может найти, зафиксировать и отследить цель на расстоянии 45 км, а когда все сделано — проанализировать результат поражения. От него враг получит от 2 до 8 различных видов боеприпасов, которые в сумме весят до 10 кг.

«Будем всіх бомбить»: український дрон REX несе під крилами до 8 боєприпасів та веде розвідку

Сочетание возможностей разведки и корректировки с непосредственным поражением в БПЛА самолетного типа предоставляет дополнительные возможности в бою. Дрон REX со взлетной массой 16 кг держится в воздухе до 1,5 часа и развивает скорость до 126 км/ч.

Беспилотный комплекс разработан с учетом опыта военных и в соответствии с их запросами. Украинско-польская команда разработчиков Armadrone уже 7 лет работает над созданием ударных беспилотников. На борту REX работают компоненты, изготовленные исключительно в союзных государствах, а также израильские технологии. по утверждению разработчиков, высокая точность поражения минимизирует потери среди мирных жителей.

Сейчас беспилотник находится на стадии прототипа и представлен на странице проекта Brave Inventors. В июне 2024 года дроны демонстрировались на выставке вооружения Eurosatory 2024 в Париже.

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Источники: Brave Inventors, «Фокус»

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