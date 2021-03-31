Lexus представил концепт электромобиля LF-Z Electrified и пообещал к 2025 году выпустить 20 новых электромобилей и гибридов

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Японский автопроизводитель Lexus (премиальное подразделение Toyota) представил концепт электромобиля LF-Z Electrified, который должен продемонстрировать новое направление дизайна бренда.

В компании также пообещали активизировать разработку электрифицированных моделей, чтобы успеть к 2025 году представить порядка 20 новых и обновленных моделей в классах BEV, HEV и PHEV (более 10 из них — батарейные электромобили).

К середине текущего десятилетия Lexus собирается обеспечить электрифицированными версиями абсолютно все свои модели, при этом в компании рассчитывают, что к этому моменту такие версии будут составлять не менее половины всех продаж компании.

Концепт электрокроссовера Lexus LF-Z Electrified выглядит футуристично и в то же время в его дизайне безошибочно угадываются фирменные черты бренда. А вот дизайн интерьера типичен скорее для концептов, чем для серийных моделей, так что ближе к этапу производство мы наверняка увидим более приземленный салон. Габариты кроссовера составляют 4880x1960x1660 мм, колесная база — 2950 мм, вес — 2100 кг.

Модель построена на новой фирменной EV-платформе с полным приводом DIRECT4, мощностью 400 кВт и крутящим моментом 700 Нм. В итоге Lexus LF-Z набирает первые 100 км/ч всего за 3 секунды и может разгоняться до 200 км/ч. Батарея Li-Ion емкостью 90 кВтч обеспечивает запас хода в 600 км по измерительному циклу WLTP. Благодаря жидкостному охлаждению батарея может заряжаться от скоростных зарядок мощностью до 150 кВт.

Концепт также может похвастать панорамной крышей из сенсорного электрохромного стекла с изменяемой прозрачностью, выдвигающимися ручками, AR-дисплеем, голосовым ассистентом, управлением со смартфона (который даже может заменить физический ключ) и даже AI-функциональностью.

О возможности создания серийной модели на основе Lexus LF-Z Electrified пока не сообщается, но исключать такой возможности нельзя.

Источник: Lexus