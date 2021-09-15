LG анонсировала 325-дюймовый телевизор DVLED — «всего» 1,7 миллиона долларов

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





LG анонсировала линейку премиальных телевизионных панелей на базе технологии Direct View LED, ориентированных на состоятельных частных клиентов. Концептуально они схожи с конкурирующими огромными панелями Samsung The Wall и Sony Crystal LED, состоящими из миллионов светодиодов.

В рамках линейки LG DVLED Home Cinema Display на выбор доступно несколько моделей различающихся размером и разрешением экрана, начиная от дисплеев 2K настраиваемой диагонали в пределах от 108 до 196 дюймов, дисплеев 4K диагональю от 163 до 393 дюймов, заканчивая моделью 8K диагональю 325 дюймов.

Топовая 325-дюймовая 8K-панель LG DVLED содержит до 33 миллионов диодов и характеризуется шагом пикселя (расстояние между центрами двух соседних пикселей) около 0,9 мм. В других моделях параметр варьируется от 1,2 или 1,5 мм.

Пиковая яркость достигает 1200 нит, а тепловая мощность топовой модели — 56592 БТЕ в час, что соответствует 16,5 кВт.

Масса 325-дюймовой панели DVLED — около одной тонны, а ее стоимость — 1,7 миллиона долларов.