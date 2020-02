Диагональ 583 дюйма и разрешение 8К — это новый передовой модульный MicroLED-дисплей Samsung The Wall

Компания Samsung Electronics расширила модельный ряд интерьерных дисплеев инновационной серии The Wall TV еще дальше «вверх» — диагональ экрана новой топовой модели достигает рекордных 583 дюйма (почти 15 м!), разрешение матрицы, само собой, 8K (7680х4320). Сразу оговорим, что новинка предназначена для корпоративных клиентов, а не для рядовых покупателей. Наглядно оценить размеры позволяет фото выше.

О стоящих особняком модульных дисплеях Samsung The Wall на базе технологии MicroLED мы уже писали не раз. Первый такой экран диагональю 146 дюймов корейская компания показала на выставке CES 2018, а затем повторно на ISE 2018. С тех пор Samsung существенно расширила семейство и в рамках нескольких линеек предлагает MicroLED-дисплеи разного размера, рассчитанные на различные сценарии применения. До этого момента топовым решением на базе технологии MicroLED была модель The Wall Luxury с экраном диагональю 292 дюйма разрешением 8K.

Модульная безрамочная конструкция The Wall обеспечивает гибкость в вопросе подбора экрана нужного размера. Размер и соотношение сторон можно изменить, чтобы он идеально вписывался в любое пространство. Толщина дисплея не превышает 30 мм, а рамки вокруг экрана очень тонкие. Кроме того, эти самые рамки сменные, что позволяет подобрать подходящий под антураж вариант.

Как сообщается, последнее дополнение к линейке предлагает лучшие в отрасли визуальные возможности для широкого спектра коммерческих применений, от систем автоматического управления до радиовещательных центров, лобби, дизайнерских центров и многого другого.

В рамках линейки The Wall for Business на выбор доступно несколько моделей различающихся размером и разрешением экрана, начиная от дисплеев 4K настраиваемой диагонали в пределах от 219 до 292 дюймов и заканчивая моделями 8K диагональю от 437 до 583 дюйма.

Серия модульных дисплеев The Wall for Business станет доступна по всему миру сразу после выставки ISE 2020, которая проходит в Амстердаме с 11 по 14 февраля 2020 года. О ценах данных пока нет, но можно вспомнить, что в Индии 292-дюймовый The Wall Luxury разрешением 8K стоит астрономические $1,68 млн.

Источник: Samsung