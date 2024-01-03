LG анонсировала телевизоры QNED 2024 и QNED Mini LED – искусственный интеллект и диагональ до 98 дюймов

Компания LG подготовила к выпуску новую линейку телевизоров модельного ряда 2024 года ─ QNED 2024 и QNED Mini LED. Эти устройства получили новые технологии обработки на базе искусственного интеллекта.

Телевизоры LG QNED 2024 получили процессор α8 AI и по сравнению с предшественниками усовершенствовали производительность ИИ в 1,3 раза, улучшают графические показатели в 2,3 раза и скорость обработки в 1,6 раза. Высокопроизводительный процессор и функции ИИ призваны улучшить воспроизведение контента:

AI Picture Pro различает лица, объекты и фон в кадре, дополняя текстуру и мельчайшие детали;

Dynamic Tone Mapping Pro разделяет изображения на блоки и в режиме реального времени анализирует каждый, чтобы выявить самые темные и светлые участки, подчеркивая детали с помощью точной оптимизации HDR;

Personalized Picture Wizard позволяет пользователям настроить качество, просто выбрав из заданного выбора несколько желаемых изображений;

AI Sound Pro обеспечивает виртуальный объемный звук 9.1.2 из встроенных динамиков телевизора;

WOW Orchestra интегрирует звуковую панель LG и динамики телевизора, объединяя их в единую аудиосистему для создания 3D звучания.

В то же время, компания обещает высокое качество изображения благодаря технологиям цвета LG Quantum Dot и NanoCell. Телевизоры LG QNED 2024 оснащены технологией локального затмения. Новые модели поддерживают Apple AirPlay и Chromecast, а также предлагают ряд возможностей для пользователей с особыми потребностями.

Линейка телевизоров LG QNED 2024 предлагает широкий диапазон размеров экрана, начиная с флагманской 98-дюймовой модели. Также есть версии с 43, 50, 55, 65, 75 и 86-дюймовыми экранами. Новинки, в частности, модели QNED85 и QNED80, имеют дизайн с тонким профилем, который составляет всего 29 мм.

Как заявляет производитель, светодиодные телевизоры LG QNED Mini LED создают изображение с реалистичной контрастностью, а функция Precision Dimming предназначена для улучшения градаций и точного управления подсветкой. Модель LG QNED Mini LED TV QNED90 имеет технологию Million Gray Scale, отличающую оттенки серого и отображающую градации с точностью до 20 бит.

LG будет демонстрировать свои новые телевизоры во время проведения выставки CES 2024, которая пройдет с 9 по 12 января в Лас-Вегасе.