LG показала коммерческую версию сворачивающегося телевизора и готова приступить к продажам в этом году

Компания LG продолжает развивать идею использования не просто гибких телевизоров, а телевизоров, способных свернуться в рулон, чтобы не занимать много места. Прототип такого устройства демонстрировался на прошлогодней выставке CES 2018, а в этом году на CES 2019 компания показала уже почти готовый коммерческий образец телевизора со сворачивающимся дисплеем, который можно будет купить в скором времени.

Устройство LG Signature Series OLED TV R на первый взгляд выглядит как обычный телевизор. Но достаточно нажать одну кнопку, и OLED экран начнёт медленно сворачиваться в алюминиевый корпус-подставку. Такое решение ориентирована на эстетов, которые хотят иметь крупный телевизор для просмотра фильмов, но не хотят, чтобы большая чёрная панель доминировала в их жилом пространстве. И при этом они согласны платить немалые деньги за реализацию своих прихотей. Помимо полностью раскрытого режима также предусмотрен режим частичного раскрытия Line mode. При этом экран поднимается над подставкой лишь частично, и на этой части экрана могут отображаться часы, семейные фотографии, успокаивающие цифровые узоры, органы управления воспроизведением музыки. Как заявляет производитель, телевизор способен выдержать 50 тыс. циклов сворачивания.

Телевизор LG Signature Series OLED TV R имеет диагональ экрана 65 дюймов, поддерживает разрешение 4K и частоту обновления экрана 120 Гц. В устройстве интегрированы процессор Alpha 2 и акустическая система мощностью 100 Вт с поддержкой Dolby Atmos. Устройство работает под управлением последней версии операционной системы WebOS, которая поддерживает работу виртуального ассистента Amazon Alexa и стандарта Apple AirPlay 2. Также заявлена интеграция HomeKit.

Новый сворачивающийся телевизор LG Signature Series OLED TV R поступит в продажу во второй половине 2019 года, но его ориентировочная цена пока не сообщается.

Источник: Engadget