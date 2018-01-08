LG привезла на CES 2018 первый в мире гибкий 65-дюймовый 4K OLED-телевизор, который умеет “сворачиваться” в подставку

Несколько лет назад компания LG Display показала футуристичный гибкий 18-дюймовый OLED-дисплей, который можно было свернуть как газету. На CES 2018 производитель привез новый прототип, который вырос со скромных 18 дюймов, уже не слишком уместных даже для монитора, до вполне “телевизионных” 65 дюймов с UHD(4K)-разрешением.

Гибкий и тонкий OLED-дисплей больше напоминает фотообои, а не классический телевизор – такое устройство теоретически можно будет повесить (или даже наклеить) на стену без сложного крепления, а во время перевозки с места на место понадобится скорее тубус, чем минивэн.

Сам производитель предложил концепт в виде подставки со всей необходимой электроникой, в которую при необходимости “сворачивается” матрица. Таким образом, телевизор может быть спрятан, выдвинут полностью при просмотре фильма или телеканала, или же показывать только краешек с полезной информацией – последними новостями, статусами соцсетей или прогнозом погоды.

Увидеть гибкий 65-дюймовый OLED-телевизор вживую можно в павильоне компании в рамках выставки CES 2018, которая проходит в данный момент в Лас-Вегасе.

Источник: The Verge