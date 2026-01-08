Новости Устройства 08.01.2026 comment views icon

LG показала OLED телевизор-обои толщиной 9 мм — без проводов и с рекордной яркостью

Вадим Карпусь

LG показала OLED телевізор-шпалери завтовшки 9 мм — без дротів і з рекордною яскравістю

На выставке CES 2026 компания LG представила обновленную линейку OLED-телевизоров. Главной звездой презентации стал LG OLED evo W6 — телевизор серии Wallpaper, который вернулся в полностью обновленном виде. Это настоящий беспроводной OLED-телевизор, который сочетает ультратонкий дизайн, передачу сигнала без проводов и новую технологию изображения Hyper Radiant Color.

LG OLED evo W6

LG впервые показала дизайн Wallpaper еще в 2017 году. Теперь компания соединила эту идею с технологией True Wireless и современными наработками в сфере OLED.

LG OLED evo W6 создали так, чтобы он буквально сливался со стеной. Толщина корпуса составляет всего 9 мм. Инженеры достигли этого благодаря полной переработке внутренней конструкции и уменьшению ключевых компонентов. При этом телевизор сохранил жесткость и надежность.

Обновленное настенное крепление позволяет экрану плотно прилегать к стене по всей плоскости без зазоров и выступов. Таким образом LG реализует идею «телевизора-обоев».

Все порты и разъемы вынесли в отдельный блок Zero Connect Box на основе технологии LG True Wireless. Его можно разместить на расстоянии до 10 метров от экрана. Видео и аудио передаются без проводов в 4K-качестве без заметных потерь. LG подчеркивает, что W6 — самый тонкий в мире настоящий беспроводной OLED-телевизор.

«Телевизор Wallpaper воплощает гармоничное сочетание нашего лидерства в сфере беспроводных телевизоров, инноваций в форм-факторе и 13-летнего опыта совершенства OLED», — отметил Пак Хьонг-се, президент подразделения LG Media Entertainment Solution Company. «LG и в дальнейшем повышает планку для OLED-телевизоров, формируя стандарт того, каким должно быть будущее».

Hyper Radiant Color

LG также представила новую технологию Hyper Radiant Color. Она улучшает черный цвет, яркость и точность передачи цветов. Также технология уменьшает блики от внешнего освещения.

Как заявляет производитель, телевизор Wallpaper стал самым ярким за всю историю серии. Благодаря Brightness Booster Ultra он достигает яркости до 3,9 раза выше, чем у обычных OLED-телевизоров.

LG разработала специальный экран с самым низким уровнем отражения среди всех телевизоров бренда, в эта модель получила первую в отрасли сертификацию Reflection Free Premium от Intertek. Качество черного и цветов подтвердила UL Solutions.

Процессор α11 AI Gen3 и Dual AI Engine

За обработку изображения отвечает новый процессор α11 AI Gen3. Его нейронный блок стал в 5,6 раза мощнее. Это позволило LG реализовать систему Dual AI Engine. Она одновременно уменьшает шум и сохраняет естественную текстуру кадра. Как заявляет разработчик, изображение выглядит детализированным, но не перенасыщенным резкостью, а картинка остается живой и сбалансированной.

LG Gallery+

Сервис LG Gallery+ дополняет концепцию Wallpaper и позволяет телевизору стать элементом декора. Пользователи получают доступ к более 4500 визуальных материалов. Это сцены из фильмов, игровая графика, авторские фото и изображения, созданные с помощью генеративного ИИ. Контент можно дополнить фоновой музыкой под настроение. LG Gallery+ работает во всей линейке телевизоров LG, включая модель Wallpaper.

Функции для геймеров

LG OLED evo W6 поддерживает изображение 4K с частотой 165 Гц. Есть совместимость с NVIDIA G-SYNC Compatible и AMD FreeSync Premium, что гарантирует плавную картинку без разрывов.

Время отклика панели составляет 0,1 мс. Также доступен Auto Low Latency Mode.

webOS

Платформа webOS делает телевизор персональным для каждого члена семьи. Функция Voice ID распознает пользователя по голосу и открывает его профиль с собственными приложениями и виджетами.

Multi-AI сочетает Google Gemini и Google Gemini и Microsoft Copilot в телевизоре. Пользователь может задавать вопросы голосом и получать персонализированные ответы. AI Concierge помогает быстро находить информацию о контенте. Функция In This Scene показывает данные об актерах и связанных материалах и позволяет создавать изображения с помощью ИИ.

