Новости ИИ 16.12.2025 comment views icon

На зрителей телевизоров LG напал Copilot: его невозможно удалить из webOS

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

На глядачів телевізорів LG напав Copilot: його неможливо видалити з webOS

Владельцы умных телевизоров LG столкнулись с неожиданным сюрпризом после очередного обновления webOS. Вместе с ним на некоторых моделях автоматически появился Microsoft Copilot — и без какой-либо возможности полностью его удалить. Пользователи заметили новую плитку, закрепленную прямо на главном экране рядом с сервисами вроде Netflix или YouTube. Но в отличие от них, Copilot не поддается деинсталляции.

Первые массовые жалобы появились на Reddit. Публикация с фото Copilot на домашнем экране телевизора набрала более 35 тыс. лайков в сообществе r/mildlyinfuriating. В то же время сотни комментариев подтвердили, что после установки свежего обновления webOS, Copilot появляется сам собой.

Формально LG не скрывала таких планов. Компания еще раньше заявляла об интеграции Microsoft Copilot в webOS в рамках стратегии AI TV. На CES 2025 LG описывала Copilot как часть расширенного AI Search — сервиса, который должен отвечать на вопросы и давать рекомендации с использованием ИИ от Microsoft. Однако на практике пользователи видят скорее ярлык на веб-версию Copilot, а не полноценное нативное приложение, о котором говорили со сцены.

Главная проблема для владельцев телевизоров — не столько функциональность Copilot, сколько сам факт принудительной установки. В справке LG указано, что некоторые системные или предустановленные приложения нельзя удалить — только скрыть. Судя по отзывам, именно к этой категории теперь относится и Copilot. Аналогичная ситуация случается и у конкурентов: например, отдельные модели телевизоров Samsung уже поставляются с интегрированным Gemini.

Реакция пользователей в основном негативная. Люди все больше устают от того, что ИИ-функции навязывают без их согласия. Умные телевизоры давно превратились в платформы для рекламы, сбора данных и сервисов, а теперь в этот список активно добавляют и ИИ. Хотя LG позволяет отключить отдельные ИИ-опции, в частности голосовое распознавание или персонализацию, это никоим образом не убирает сам Copilot из интерфейса.

Фактически единственный способ минимизировать его присутствие сейчас — отсоединить телевизор от интернета. Других вариантов LG не предлагает. Пойдет ли компания на уступки и позволит полностью выключать или удалять Copilot в ответ на критику — вопрос открытый, но пока это выглядит маловероятным.

Ситуация с Copilot на телевизорах LG ярко показывает общую тенденцию рынка: производители все активнее продвигают сторонние приложения в своих устройствах без возможности деинсталляции, даже если пользователи этого не просили. Напомним, недавно Индия пыталась заставить производителей устанавливать государственное приложение на все новые смартфоны, продаваемых в стране. А Xiaomi по умолчанию будет устанавливать криптокошельки на все новые смартфоны с 2026 года.

Источник: tomshardware

Популярные новости

arrow left
arrow right
ИИ, который все ждали: OpenAI запустила GPT-5.1 Pro для платных пользователей ChatGPT
XAI тихо запустила Grok 4.1: новая модель стала точнее и "эмоциональнее"
Разработчик создал полную карту украинского YouTube с 10 000+ каналов
Работник Минэнерго США загрузил 187 000 эротических фото на рабочие серверы для "обучения ИИ"
Илон Маск запустил Grokipedia, и она копирует куски "Википедии"
Босс Take-Two: ИИ "очень плох" в создании игр, ему бы не дался даже маркетинговый план GTA
RemoveWindowsAI: этот скрипт вычистит весь ИИ из Windows 11 за секунды
NVIDIA представила суперчип Vera Rubin с двумя GPU и процессором
Первый ИИ-министр из Албании "беременна 83 детьми" — по каждому на члена парламента
Хуанг в "Дії": NVIDIA поможет создать собственный украинский ИИ
Исследователь ИИ "взломал" все онлайн-опросы: "автономный синтетический респондент" обходит 99,8% попыток обнаружения ботов
"Я лучше умру": Гильермо дель Торо объяснил, почему не коснется генеративного ИИ
ИИ-браузеры обходят пейволлы на сайтах без вспомогательных инструментов
Google в стиле Disco — так называется новый браузер компании с Gemini 3 и генерацией веб-приложений
Анонсирован HKC M10 Ultra — первый в мире монитор RGB Mini-LED
Спам ИИ-"исследований": arXiv будет тщательнее отбирать научные публикации
Adobe сделала веб-версию Photoshop бесплатной на год: как получить доступ в Украине
YouTube запустил новую персонализированную ленту — просто скажите ИИ, что вы хотите видеть (или нет)
YouTube автоматически "улучшит" старые видео до 1080 р
"Геймерский" Copilot в Windows 11 тайком делает скриншоты, пока вы проходите игры
Жительницу США арестовали после неудачного ИИ-розыгрыша — прислала фото с "вором" мужу, а тот вызвал полицию
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить