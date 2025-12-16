На зрителей телевизоров LG напал Copilot: его невозможно удалить из webOS

Владельцы умных телевизоров LG столкнулись с неожиданным сюрпризом после очередного обновления webOS. Вместе с ним на некоторых моделях автоматически появился Microsoft Copilot — и без какой-либо возможности полностью его удалить. Пользователи заметили новую плитку, закрепленную прямо на главном экране рядом с сервисами вроде Netflix или YouTube. Но в отличие от них, Copilot не поддается деинсталляции.

Первые массовые жалобы появились на Reddit. Публикация с фото Copilot на домашнем экране телевизора набрала более 35 тыс. лайков в сообществе r/mildlyinfuriating. В то же время сотни комментариев подтвердили, что после установки свежего обновления webOS, Copilot появляется сам собой.

Формально LG не скрывала таких планов. Компания еще раньше заявляла об интеграции Microsoft Copilot в webOS в рамках стратегии AI TV. На CES 2025 LG описывала Copilot как часть расширенного AI Search — сервиса, который должен отвечать на вопросы и давать рекомендации с использованием ИИ от Microsoft. Однако на практике пользователи видят скорее ярлык на веб-версию Copilot, а не полноценное нативное приложение, о котором говорили со сцены.

Главная проблема для владельцев телевизоров — не столько функциональность Copilot, сколько сам факт принудительной установки. В справке LG указано, что некоторые системные или предустановленные приложения нельзя удалить — только скрыть. Судя по отзывам, именно к этой категории теперь относится и Copilot. Аналогичная ситуация случается и у конкурентов: например, отдельные модели телевизоров Samsung уже поставляются с интегрированным Gemini.

Реакция пользователей в основном негативная. Люди все больше устают от того, что ИИ-функции навязывают без их согласия. Умные телевизоры давно превратились в платформы для рекламы, сбора данных и сервисов, а теперь в этот список активно добавляют и ИИ. Хотя LG позволяет отключить отдельные ИИ-опции, в частности голосовое распознавание или персонализацию, это никоим образом не убирает сам Copilot из интерфейса.

Фактически единственный способ минимизировать его присутствие сейчас — отсоединить телевизор от интернета. Других вариантов LG не предлагает. Пойдет ли компания на уступки и позволит полностью выключать или удалять Copilot в ответ на критику — вопрос открытый, но пока это выглядит маловероятным.

Ситуация с Copilot на телевизорах LG ярко показывает общую тенденцию рынка: производители все активнее продвигают сторонние приложения в своих устройствах без возможности деинсталляции, даже если пользователи этого не просили. Напомним, недавно Индия пыталась заставить производителей устанавливать государственное приложение на все новые смартфоны, продаваемых в стране. А Xiaomi по умолчанию будет устанавливать криптокошельки на все новые смартфоны с 2026 года.

Источник: tomshardware