LG покажет на MWC 2018 обновлённые смартфоны K8 и K10

Накануне открытия выставки MWC 2018 компания LG анонсировала выпуск смартфонов K8 и K10 модельного ряда 2018 года.

Модель LG K10 выполнена в металлическом корпусе, она оснащена 5,3-дюймовым дисплеем с HD разрешением 1280×720 точек и 8-ядерным процессором с частотой 1,5 ГГц. На рынок поступит сразу 3 модификации этого устройства, которые отличаются конфигурациями памяти и камер, а также цветами корпуса. Базовая версия K10α содержит 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной флэш-памяти. Основная камера имеет разрешение 8 МП, а на лицевой панели доступна 5-мегапиксельная камера. Доступны цвета корпуса Aurora Black и Terra Gold. Модификация K10 также несёт на борту 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ флэш-памяти. Зато камера на задней панели содержит 13-мегапиксельный сенсор, а на лицевой панели может использоваться 5- или 8-мегапиксельная камера. В данном случае предлагаются цвета корпуса Aurora Black, Moroccan Blue и Terra Gold. Наконец, наиболее продвинутая версия K10+ оснащена 13-мегапиксельной основной камерой на задней панели и 5- или 8-мегапиксельной камерой на лицевой панели, как и K10. Но в данном случае применяется 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флэш-памяти. Доступны цвета Moroccan Blue и Terra Gold. Все модификации поддерживают возможность установки карты памяти формата microSD ёмкостью до 2 ТБ. Также сообщается о наличии батареи ёмкостью 3000 мАч, модулей Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, NFC, FM радио и сканера отпечатков пальцев. Размеры составляют 148,7×75,3×8,68 мм, а масса – 162 г. В качестве операционной системы используется версия Android 7.1.2 Nougat.

Модель LG K8 является более доступным и компактным решением. Она содержит 5-дюймовый дисплей с HD разрешением 1280х720 точек, 4-ядерный процессор с частотой 1,3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флэш-памяти. Поддерживается возможность установки карты памяти microSD ёмкостью до 32 ГБ. На задней панели расположена основная камера с 8-мегапиксельным сенсором, а на лицевой панели доступна 5-мегапиксельная камера. В отличие от модели K10, устройство K8 лишилось модуля NFC и сканера отпечатков пальцев. При этом сохранилась та же версия операционной системы – Android 7.1.2 Nougat. Ёмкость съёмной батареи составляет 2500 мАч. Устройство имеет размеры 146,3×73,2×8,2 при массе 152 г и предлагается в цветовых решениях Aurora Black, Moroccan Blue, Terra Gold.

Сроки начала продаж и ориентировочная цена смартфонов LG K8 и K10 пока не сообщаются.

Источник: LG