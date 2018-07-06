LG запатентовала умный стилус с гибким скручивающимся экраном и LTE, который может заменить смартфон

Компания LG запатентовала умный стилус с гибким экраном, который в будущем сможет полностью заменить смартфон. Да, вы не ослышались — эта умная ручка оснащена LTE-модулем, микрофоном, динамиком, камерой, сканером отпечатков пальцев и т.д.

Также в перечне особенностей типичный смартфонный набор компонентов, включая гироскоп, компас, датчики приближения, давления и даже сканер, отслеживающий движения глаз пользователя. В собранном состоянии этот стилус выглядит как обычный аксессуар для смартфона — с его помощью можно рисовать на экранах смартфонов и планшетов, а также оцифровывать рукописный текст прямо во время написания текста.

Практически по всей длине стилуса LG проходит тонкий узкий экран, на который выводятся уведомления от смартфонов, планшетов и других умных устройств, включая мультимедийные системы автомобилей, к которым можно подключиться по беспроводному каналу. Если же пользователь хочет получить дисплей более крупной диагонали, он просто вытаскивает из стилуса гибкий экран, скрученный внутри корпуса ручки.

Судя по иллюстрациям, стилус LG работает под управлением полноценной мобильной ОС, а значит может запускать все необходимые пользователю приложения и игры, просматривать фотографии и видео, общаться с друзьями, бродить в онлайне и т.д. и т.п. Блок-схема компонентов указывает даже на наличие модуля сотовой связи, то есть такое устройство действительно сможет заменить смартфон, а не выполнять роль продвинутого аксессуара.

Чтобы убедиться, что это в принципе возможно, достаточно вспомнить умные часы Apple Watch последнего поколения с LTE, которые уже избавились от зависимости от смартфона и могут самостоятельно выполнять голосовые звонки. По сути, открытым остается только вопрос с емкостью встроенного аккумулятора и временем автономной работы такого устройства.

Источник: GSMarena, Mobielkopen