lifecell и monobank запустили сервис переноса телефонного номера с SIM на eSIM

monobank расширил функционал приложения для абонентов lifecell, являющихся одновременно клиентами мобильного банкинга. Теперь в мобильном приложении monobank можно не только приобрести eSIM от lifecell, но и перенести номер с физической SIM-карты на цифровую eSIM.

Абонент может «установить» eSIM в свой смартфон буквально несколькими нажатиями. Заменив SIM-карту на цифровую eSIM в приложении monobank, он также автоматически регистрирует в lifecell номер телефона на собственные паспортные данные для обеспечения максимальной защиты номера от мошенников.

Сервисом переноса номера на цифровую eSIM могут воспользоваться все клиенты monobank, устройства которых поддерживают функцию встроенной eSIM. Для этого в приложении monobank необходимо:

зайти в раздел «Еще» > «eSIM», где можно покупать номера lifecell и управлять ими;

выбрать «Перенести номер в eSIM»;

предоставить lifecell доступ к персональным данным и подтвердить их правильность;

оплатить услугу переноса и активировать eSIM в соответствии с инструкциями на экране.

Стоимость услуги переноса номера на eSIM-карту составляет 150 грн, а весь процесс длится не дольше 2 минут.

После переноса номера на виртуальную eSIM от lifecell в monobank и ее активации, пользователь может непосредственно в приложении:

просматривать остаток минут, ГБ и SMS по пакету услуг;

менять тарифный план;

активировать функцию автоматических регулярных платежей по номеру;

пополнять мобильный счет без комиссии;

настроить авторизацию в приложении monobank по номеру eSIM.

Начиная с 24 февраля, спрос на eSIM от lifecell увеличился в среднем в 5 раз, ведь цифровая SIM имеет ряд преимуществ по сравнению с физической SIM-картой, актуальных во время военного состояния и боевых действий, в частности, она защищена от физических повреждений, в случае потери смартфона злоумышленник не сможет им воспользоваться, для приобретения не нужно искать оффлайн точку продаж, можно установить несколько в одно устройство.

Источник: lifecell