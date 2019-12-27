Lordstown Endurance — новый американский электропикап с четырьмя двигателями в колесах мощностью 600 л.с. и запасом хода 320 км по цене от $52,5 тыс.

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К американской гонке электрических пикапов, в которой уже участвуют компании Tesla, Ford, Rivian и Bollinger, подключился еще один новичок по имени Lordstown Motors. Эта компания недавно выкупила старый комплекс у General Motors, где собирается производить электрический пикап Lordstown Endurance по цене от $52,500. Чтобы привлечь потенциальных покупателей, создатели данной модели решили поделиться подробной информацией о ее особенностях.

Модель Lordstown Endurance была разработана с нуля, чтобы не обременять себя недостатками ДВС-архитектуры. Разработчики заявили, что электропикап отличается минимальным количеством движущихся частей, что снизит затраты на производство и обслуживание. Этого удалось добиться за счет использования четырех электродвигателей, интегрированных непосредственно в колеса.

Помимо упрощения конструкции, такая схема позволит управлять каждый колесом отдельно, что в свою очередь улучшит управляемость за счет умного полного привода и даже позволит выполнять недостижимые для ДВС-моделей трюки, вроде «танкового разворота».

Интересно, что создатели электропикапа также Lordstown Endurance огласили достаточно подробные технические характеристики модели. Суммарная пиковая мощность четырех электродвигателей составит порядка 600 л.с. (440 кВт), максимальную скорость ограничат на отметке 80 миль/ч (128 км/ч), зато пикап сможет буксировать прицеп весом 6000 фунтов (2720 кг).

Запас хода от батареи неназванной емкости (скорее всего 70-80 кВтч) должен быть не менее 200 миль (320 км). При этом зарядка до 95% емкости займет 10 часов от зарядки типа Level 2 (7 кВт, AC) или 0,5-1,5 часа от скоростной зарядки Level 3 (DC). Кстати, встроенный преобразователь обеспечивает режим зарядки всего 3,6 кВт (120 В, 30 А).

В Lordstown Motors даже составили таблицу со сравнением затрат на их электропикап и самый популярный ДВС-пикап в США — Ford F-150.

Отметим, что старт предзаказов на электропикапы Lordstown Endurance стартовал в ноябре текущего года. Стоимость базовой модели составит $52,500 до налоговых льгот ($45,000 после), при этом со временем производитель планирует выйти на объем производства в 500 тыс. штук.

Источник: Lordstown