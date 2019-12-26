Электромобили Rivian R1S и R1T умеют делать «танковый разворот» на месте благодаря четырем двигателям [видео]





Помимо классических для электромобилей достоинств кроссовер Rivian R1S и пикап Rivian R1T способны на более интересные «фокусы». Пару месяцев назад в сети появилось шпионское видео, в котором электромобили американского стартапа разворачивались практически на месте, выполняя так называемый «танковый разворот» (не путать с «полицейским разворотом»).

В канун новогодних праздников в Rivian подтвердили, что их модели (R1S и R1T) действительно смогут развернуться «на пятачке» и выложили официальное видео:

Если внимательно посмотреть на колеса, то становится понятно, как именно электромобиль совершает этот маневр. Переднее и заднее левые колеса вращаются вперед, а переднее и заднее правые — назад, что и позволяет превратить каждую из сторон в подобие гусеницы, которая вращает электромобиль вокруг оси.

Отметим, что электромобили Rivian будут оснащаться четырьмя электродвигателями с возможностью раздельного управления — именно поэтому они способны на «танковый разворот». Если же на рынок также выйдут более доступные версии с двумя двигателями, то такой возможности они не получат.

Напомним, что одноплатформенные электрические пикап Rivian R1T и кроссовер Rivian R1S оснащаются четырьмя электродвигателями, суммарная мощность которых может составлять от 300 до 562 кВт в зависимости от конфигурации. Покупатели смогут выбрать один из трех вариантов емкости батарей: минимальный на 105 кВтч обеспечит запас хода на уровне 370 км, средний на 135 кВтч — запас хода в 480 км и максимальный на 180 кВтч — запас хода в 640 км.

Источник: Electrek