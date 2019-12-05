General Motors и LG Chem совместно построят в США фабрику по производству батарей для электромобилей (инвестиции составят $2,3 млрд, мощность — 30 ГВтч в год)





Американский автопроизводитель General Motors и южнокорейская компания LG Chem совместно построят в США фабрику по производству батарей для электромобилей. После запуска фабрика будет производить батарей на 30 ГВтч в год, партнеры инвестируют в совместное предприятие с равными долями владения порядка $2,3 млрд.

GM и LG Chem будут обмениваться соответствующими технологиями и работать над оптимизацией конструкции батарей, чтобы достичь максимальных показателей при минимальной стоимости (во время общения с журналистами был назван ориентир «менее $100 за 1 кВтч», то есть себестоимость блока на 50 кВтч составит $5000).

Фабрику разместят вблизи Лордстауна (Огайо), где на протяжении более пятидесяти лет (с 1966 по 2019 год) General Motors собирала ДВС-автомобили. Интересно, что старый комплекс GM Lordstown Assembly был продан в ноябре текущего года компании Lordstown Motors, которая планирует собирать там электрические пикапы и фургоны Workhorse.

В свою очередь «Гигафабрику» GM/LG Chem разместят не на старых мощностях, а в созданном с нуля комплексе на 1100 рабочих мест, который рассчитывают запустить уже в середине 2020 года. Таким образом Лордстаун превратится из места по производству ДВС-автомобилей в хаб, который сосредоточится на электрических моделях.

Отметим, что LG Chem поставляет свои батареи для электромобилей таким крупным автопроизводителям, как Audi, Mercedes-Benz, Volkswagen и Daimler. В свою очередь General Motors представил свой первый серийный электромобиль Chevy Bolt еще в 2016 году, однако с тех пор не радовал поклонников новыми «зелеными» моделями.

Тем не менее у компании весьма амбициозные планы выпустить более 20 новых электромобилей к 2023 году, для чего она уже вложила $3 млрд в новую линию по производству электромобилей в Детройте, где будет собирать электрические пикапы GMC, кроссоверы Cadillac и, скорее всего, Hummer.

Источники: GM, The Verge