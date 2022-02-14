Лучшая реклама автомобильных брендов с Супербоула-2022

Уже многие годы крупнейшие компании выпускают рекламные ролики специально для показа на Super Bowl. Поскольку 30 секунд рекламы во время трансляции игр стоят миллионы долларов, нужно делать очень запоминающуюся рекламу.

В этом году автопроизводители боролись за внимание зрителей приглашая звезд, например Арнольда Шварценеггера или Томми Ли Джонса, рассказывая душещипательные истории из жизни или вообще отказываясь от традиционных рекламных ходов.

Издание Motor1 собрало все ролики автокомпаний, и мы можем оценить как новинки, так и креатив.

Доктор Зло становится дедушкой в рекламе GM

General Motors решила сыграть на ностальгии, возродив персонажей фильмов про Остина Пауэрса. Только Майк Майерс появился не в роли шпиона из 60-х, а в образе его главного врага – Доктора Зло. По сюжету ролика, Доктору Зло объясняют, что теперь ему нужно сначала спасти мир. Сын Доктора Зло – Скотт – объясняет, что теперь нужно уменьшать выбросы выхлопных труб и изменение климата стало главной угрозой для планеты. Номер 2 также рассказывает, что компания использует платформу Ultium. Доктор Зло возражает, но узнает, что стал дедушкой. Тогда он решает спасти мир, прежде чем захватить его.

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Chevrolet Silverado EV с «Кланом Сопрано»

Еще одна компания использовала ностальгию в рекламе. Ролик Chevrolet посвящен культовому сериалу «Клан Сопрано». Автопроизводитель показывает новый Chevrolet Silverado EV, которого еще нет в продаже, и предлагает зарезервировать электромобиль уже сейчас.

Шварценеггер и Хайек в образах древнегреческих богов

После ухода на пенсию Зевс в исполнении Арнольда Шварценеггера и его жена Гера, которую играет Сальма Хайек, отправляются в Калифорнию. Древнегреческий бог постепенно теряет свои силы, пока Гера не дарит ему полностью электрический BMW iX.



Две рекламы Toyota

Японская компания подготовила сразу два ролика. Первый – реальная история о двух братьях спортсменах, один из которых постепенно теряет зрение. Но это не мешает им вместе преодолевать трудности и участвовать в соревнованиях.

Второй ролик – реклама новой Tundra 2022 года, где снялись актеры с фамилией Джонс – Томми Ли Джонс, Лесли Джонс и Рашида Джонс.



Звезда «Шиттс Крик» в боевике от Nissan

Актер Юджин Леви, который наиболее известен комедийными ролями, стал звездой боевиков благодаря поездке на Nissan Z. Вместе с ним в ролике появились Кэтрин О’Хара, Данай Гурира, Дэйв Батиста и Бри Ларсон.



Никаких сюрпризов от Polestar

Бывшее подразделение Volvo решило не удивлять числом приглашенных звезд, а выпустить простой, но эффективный ролик. Polestar лишь выводит список того, что не покажет в ролике. Никаких взрывов, скандалов, супермоделей, пародий, покорения Марса или другого «бла-бла-бла». Только Polestar 2.



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